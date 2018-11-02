Покупатель недоволен: почему Rimi теперь продает салаты только в 500-граммовых упаковках?

По словам Виктора, прежде в магазине Rimi на Пыхья пуйестеэ всегда были в продаже готовые упаковки салатов с колбасой и ветчиной с разными объемами — по 100-180 граммов. ”Я регулярно покупал эти упаковки с салатами, и это было очень удобно, можно было выбирать по весу ту или иную упаковку. Тем более, что развесных салатов в продаже нет”, — отмечает покупатель.

Однако с некоторых пор в продаже появились эти упаковки салатов с колбасой и ветчиной исключительно по 500 граммов. ”Мне, например, не надо такую большую упаковку, и я уверен, многих других покупателей эти большие упаковки также не устраивают”, — считает Виктор.

Мужчина рассказывает, что он обратился к заведующей магазином с вопросом, почему в продаже имеются только упаковки салатов по 500 граммов, и сказал, что ей следует проинформировать руководство концерна Rimi, чтобы вернуть и прежние объемы упаковок. На что заведующая якобы заявила: "Вы далеко не первый покупатель, кто говорит об этом, многие клиенты были недовольны этими большими упаковками. Руководство Rimi делать ничего не станет, и бесполезно к ним с этим вопросом обращаться и говорить о пожеланиях покупателей".

”Удивительное положение возникло: магазин Rimi, оказывается, не для покупателей, а исключительно для удобства и выгоды самого магазина”, — негодует Виктор.

Новая упаковочная линия