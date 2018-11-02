02.11.2018, 08:28

Покупатель недоволен: почему Rimi теперь продает салаты только в 500-граммовых упаковках?

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комментарий магазина
Вера Степанова
Вера Степанова
Редактор. 
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Kartulisalat
KartulisalatFoto: Silvia Pärmann, Shutterstock

В редакцию Delfi обратился Виктор, который удивлен тем, что с какого-то момента в Rimi можно купить салаты только в 500-граммовых упаковках, которые слишком велики для него. Представитель сети магазинов объясняет, почему это так.

По словам Виктора, прежде в магазине Rimi на Пыхья пуйестеэ всегда были в продаже готовые упаковки салатов с колбасой и ветчиной с разными объемами — по 100-180 граммов. ”Я регулярно покупал эти упаковки с салатами, и это было очень удобно, можно было выбирать по весу ту или иную упаковку. Тем более, что развесных салатов в продаже нет”, — отмечает покупатель.

Однако с некоторых пор в продаже появились эти упаковки салатов с колбасой и ветчиной исключительно по 500 граммов. ”Мне, например, не надо такую большую упаковку, и я уверен, многих других покупателей эти большие упаковки также не устраивают”, — считает Виктор.

Мужчина рассказывает, что он обратился к заведующей магазином с вопросом, почему в продаже имеются только упаковки салатов по 500 граммов, и сказал, что ей следует проинформировать руководство концерна Rimi, чтобы вернуть и прежние объемы упаковок. На что заведующая якобы заявила: "Вы далеко не первый покупатель, кто говорит об этом, многие клиенты были недовольны этими большими упаковками. Руководство Rimi делать ничего не станет, и бесполезно к ним с этим вопросом обращаться и говорить о пожеланиях покупателей".

”Удивительное положение возникло: магазин Rimi, оказывается, не для покупателей, а исключительно для удобства и выгоды самого магазина”, — негодует Виктор.

Новая упаковочная линия

Руководитель по связям с общественностью Rimi Катрин Батс подтверждает, что Rimi действительно сейчас пакует часть товаров в более объемные упаковки, чем обычно, потому что переходит на новую упаковочную линию. Использующиеся сейчас упаковки изначально были задуманы только для еды, которая разогревается, поэтому они и есть такие большие.

”Надеемся, что новые упаковки появятся на прилавках магазинов в начале следующего года. В ноябре мы еще должны получить для упаковочной линии оборудование, которое позволяло бы нам закрывать большие 500-граммовые салаты вдобавок к пленкам еще и крышками. Клиент в таком случае мог бы лучше сохранять салат после еды и съедать позже”, — поясняет Батс.

Сейчас салаты с майонезом в Rimi продаются в 500-граммовых упаковках, а свежие салаты и чуть более специфические (салат с киноа и курицей, салат с нутом и киноа, салат ”Цезарь”, салат с романо и арахисом) — в упаковках поменьше, 180-300 граммовых.

В будущем Rimi планирует паковать салаты в 200-граммовые и 500-граммовые упаковки.

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