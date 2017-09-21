"Покупать в Эстонии просто логично". Латвийцы ездят за границу за более дешевыми продуктами

За покупками в соседнюю страну ездят не только в одну сторону — живущие поблизости от границы латвийцы ездят в Эстонию за более дешевыми продуктами.

"Мы покупаем все продукты, кроме мяса и алкоголя, в Эстонии, — говорит живущая в 12 километрах от Валга в Латвии мать семейства Юстине Синицына. — Из-за цены и ездим. В нашем деревенском магазине цены непостижимо высокие".

Она перечисляет продукты, которые, по ее мнению, всегда дешевле покупать в Эстонии — молоко, молочные продукты, сахар и продукты глубокой заморозки, пишет Maaleht.

Автомобилей латвийцев у продуктовых магазинов в Валга можно увидеть много. Закупающиеся в Эстонии латвийцы подтверждают, что на эстонскую сторону есть причина приезжать часто и вдобавок к вышеназванному на этой стороне дешевле кофе. "В основном так, что если в Maxima в Валга мы покупаем три пакета продуктов за 25 евро, то в Top или Mego в Валка это стоило бы 40 евро, — говорит Юстине. — В Maxima в Валка я не хожу, потому что этот магазин очень плохого качества".

Юстине, одному из сыновей которой скоро исполнится год и второму сейчас десять, также говорит, что в Валга приличные скидки на памперсы, а это для ее семьи очень важно.

Магазины в Валга больше, чем в Валка

"Наши соседи тоже ездят в Эстонию за покупками, и я верю, что большинство делает так. Покупать в Эстонии просто логично", — говорит Юстине Синицына. Некоторые цены в эстонских магазинах, очевидно, ниже, потому что магазины в Валга больше, чем в Валка.

Латвийцы распространяют в интернете фотографии увиденных в эстонских магазинах исключительно низких цен, которые вызывают у соотечественников чувство, что в Латвии жить дороже, чем в других местах. От латвийцев из Валка можно услышать такую же оценку об Эстонии, как у эстонцев о Латвии — у вас там за границей цены лучше. Мнение латвийцев относится преимущественно к продуктам.

Жители обоих приграничных городов следят за происходящим в соседней стране — у них есть представление об ассортименте, ценах и кампаниях торговых сетей. "У нас очень чувствительный к цене покупатель, — говорит руководитель Valga Selver Эста Ярве. — Как латвийские, так и эстонские клиенты обходят магазины с рекламными листками в руках".

По словам руководителя, к ним приезжают и издалека, не только из окрестностей Валка. В эстонские магазины ездят не только из-за цены, но и из-за более интересного и широкого ассортимента продуктов.

"У большинства приезжающих из Валка латвийцев есть Партнерская карта, и мы делали их и людям из Валмиеры и Цесиса, — говорит Ярве. — Латвийцы годами покупали здесь кофе. Раньше покупали в большем количестве, теперь по-прежнему иногда покупают десять пачек".

Многим латвийцам полюбились различные эстонские продукты, из которых только единицы представлены в латвийских магазинах. Посещающие магазины Валга латвийцы называют эстонские продукты, которые им понравились: Mõnus Maius производства Kalev, творог рикотта, копченый сыр Saaremaa с чесноком, хлеб, сливочное масло с вялеными помидорами, шарики из камы, Kännu Kukk, Vana Tallinn и безалкогольный сидр.

В Латвии запрещено продавать как 30-процентный уксус, так и 80-процентную водку. Эти продукты изготовители консервов или настоек должны привозить из Эстонии. "Бальзам Bittner я привожу из Эстонии! В Латвии больше не продают!", — сообщает латвийка Санта.

Часть лекарств в Эстонии тоже дешевле

Аптекари Валга говорят, что латвийцы ездят в Эстонию покупать лекарства, потому что часть рецептурных лекарств здесь по полной цене дешевле, чем в Латвии с государственной льготой. По полученному от своего семейного врача латвийскому рецепту те же лекарства можно купить и в Эстонии.

Более выгодная цена, по словам аптекарей, в Эстонии преимущественно на снижающие кровяное давление и разжижающие кровь рецептурные лекарства. Лекарства ручной продажи и витамины, по оценке аптекарей Валга, в Эстонии в основном дороже.

Если цены в продуктовых магазинах в двух странах можно сопоставить и в некоторых случаях в Эстонии цена ниже, то строительные материалы, сантехника и электроника в Латвии заметно дешевле. Из продуктов в Латвии несомненно более выгодные цены на мясо, алкоголь и еду в кафе.