Покупать билеты на паром на шведских сайтах дешевле, чем на эстонских

Покупать билеты на паромы Tallink и Viking Line через сайты на шведском языке дешевле, чем делать это в эстоноязычной интернет-среде: разница в стоимости билетов на один и тот же рейс на двух порталах может достигать 15 евро, передает rus.err.ee.

Исполнительный директор эстонского отделения Viking Line Инно Бороденко сказал ERR, что это зависит от различий рынка: люди, отправляющиеся в рейс из Эстонии, тратят на борту парома меньше, поэтому на сайте на эстонском языке продают более дорогие билеты, чем на сайте на шведском языке.

"Действительно, разница в цене может быть, и зачастую это так. Различия в цене происходят потому, что, хотя мы и являемся одним большим судоходным концерном, для разных рынков предусмотрены разные продукты. Их предлагают по разной цене для разных целевых групп. Стокгольм более популярное место для эстонцев, чем Таллинн для шведов. Также надо учитывать, как тратит деньги на борту та или иная целевая группа", – сказал Бороденко.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Tallink Катри Линк, цены зависят от нескольких факторов: при продаже билетов используют динамическую систему ценообразования, а кроме того, стоимость билета зависит от маркетинговых кампаний и специальных предложений в конкретной стране в момент бронирования.