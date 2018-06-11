Показатель зарегистрированной безработицы в мае снизился, а в Ида-Вирумаа безработных особенно много

В середине мая Эстонский департамент статистики (ESA) также опубликовал на основе исследования рабочей силы статистические данные за I квартал 2018 года. По данным исследования рабочей силы в I квартале было около 47 400 безработных, а ставка безработицы достигла 6,8%. Ставка зарегистрированной безработицы за тот же период достигла 5,1%.

В мае в Кассу по безработице было добавлено 5 460 новых предложений о работе (из них 71% через портал e-töötukassa), что составило на 12% предложений больше чем в апреле. В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило 11 670. Больше всего было предложений о работе для неквалифицированных рабочих (24%), работников сектора обслуживания и торговли (23%) и квалифицированных рабочих и ремесленников (20%).

В начале июня Департамент статистики также опубликовал данные о свободных рабочих местах за I квартал 2018 года. В эстонских компаниях, учреждениях и организациях в I квартале было около 10 600 свободных рабочих мест. Через Кассу по безработице в I квартале в среднем было передано около 4 449 рабочих мест. Передаваемые через кассу по безработице рабочие места в Эстонии составили в I квартале в среднем 38% от всех свободных рабочих мест.

В мае в Кассу по безработице было подано 3 816 ходатайств об оценке трудоспособности, что составило на 6% меньше чем в апреле. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в мае было подано на 16% ходатайств об оценке трудоспособности меньше. В мае было принято 4 157 решений об оценке трудоспособности. Из них в более чем половине случаев (57%) человеку была назначена частичная трудоспособность, у 32% было определено отсутствие трудоспособности, трудоспособность не снизилась у 10% ходатайствующих, а также 1% ходатайств остался не оцененным.