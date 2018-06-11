Показатель зарегистрированной безработицы в мае снизился, а в Ида-Вирумаа безработных особенно много

В мае численность зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым месяцем снизилась на 6%. В конце мая было 29 779 зарегистрированных безработных, что составляет 4,6% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста, сообщает Касса по безработице.
В их числе людей с пониженной трудоспособностью было 9 623 человека или 32%. В мае с помощью Кассы по безработице трудоустроились или занялись предпринимательством 4 637 человек (в том числе 1 110 людей с пониженной трудоспособностью).
Из услуг кассы по безработице больше всего в мае принимали участие в обучении для рынка труда, консультировании по карьере и в услуге трудовой реабилитации.
Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в мае в Ида-Вирумаа (9%) и самая низкая в Харьюмаа (3,5%). В конце мая большая часть зарегистрированных безработных состояла из тех, кто до регистрации работали неквалифицированными рабочими (22%), квалифицированными рабочими и ремесленниками (18%) и в секторе обслуживания и торговли (17%).