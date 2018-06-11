11.06.2018, 14:58

Показатель зарегистрированной безработицы в мае снизился, а в Ида-Вирумаа безработных особенно много


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töötukassa töö-ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Karin Kaljuläte

В мае численность зарегистрированных безработных по сравнению с прошлым месяцем снизилась на 6%. В конце мая было 29 779 зарегистрированных безработных, что составляет 4,6% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста, сообщает Касса по безработице.

В их числе людей с пониженной трудоспособностью было 9 623 человека или 32%. В мае с помощью Кассы по безработице трудоустроились или занялись предпринимательством 4 637 человек (в том числе 1 110 людей с пониженной трудоспособностью).

Из услуг кассы по безработице больше всего в мае принимали участие в обучении для рынка труда, консультировании по карьере и в услуге трудовой реабилитации.

Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в мае в Ида-Вирумаа (9%) и самая низкая в Харьюмаа (3,5%). В конце мая большая часть зарегистрированных безработных состояла из тех, кто до регистрации работали неквалифицированными рабочими (22%), квалифицированными рабочими и ремесленниками (18%) и в секторе обслуживания и торговли (17%).

В середине мая Эстонский департамент статистики (ESA) также опубликовал на основе исследования рабочей силы статистические данные за I квартал 2018 года. По данным исследования рабочей силы в I квартале было около 47 400 безработных, а ставка безработицы достигла 6,8%. Ставка зарегистрированной безработицы за тот же период достигла 5,1%.

В мае в Кассу по безработице было добавлено 5 460 новых предложений о работе (из них 71% через портал e-töötukassa), что составило на 12% предложений больше чем в апреле. В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило 11 670. Больше всего было предложений о работе для неквалифицированных рабочих (24%), работников сектора обслуживания и торговли (23%) и квалифицированных рабочих и ремесленников (20%).

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В начале июня Департамент статистики также опубликовал данные о свободных рабочих местах за I квартал 2018 года. В эстонских компаниях, учреждениях и организациях в I квартале было около 10 600 свободных рабочих мест. Через Кассу по безработице в I квартале в среднем было передано около 4 449 рабочих мест. Передаваемые через кассу по безработице рабочие места в Эстонии составили в I квартале в среднем 38% от всех свободных рабочих мест.

В мае в Кассу по безработице было подано 3 816 ходатайств об оценке трудоспособности, что составило на 6% меньше чем в апреле. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в мае было подано на 16% ходатайств об оценке трудоспособности меньше. В мае было принято 4 157 решений об оценке трудоспособности. Из них в более чем половине случаев (57%) человеку была назначена частичная трудоспособность, у 32% было определено отсутствие трудоспособности, трудоспособность не снизилась у 10% ходатайствующих, а также 1% ходатайств остался не оцененным.

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