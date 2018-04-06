06.04.2018, 13:42

Пока клиент нес сахар от прилавка до кассы, он ”внезапно подорожал”

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комментарий фирмы
rus.delfi.ee
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TÜKKSUHKUR
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

Клиент автозаправки Olerex не смог приобрести товар по той цене, которая была изначально заявлена, пишет Kasulik.


”На Olerex на Петербургском шоссе продавали сахар по 1,70, хотя на прилавке было написано, что 1,30. Продавец сказал, что они ничего не могут поделать: ночью цены изменились”, — описал ситуацию Роберт.

По словам директора по продажам Olerex Лейтти Мяндметс, это — негативное стечение обстоятельств. Фирма приносит клиенту извинения. ”В будущем мы постараемся избежать подобных казусов”, — добавила она.

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