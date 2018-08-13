Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро

Выплаченные проценты по годам:

2014 15 000 2015 135 000 2016 376 000 2017 715 000 2018 (I квартал) 177 000 Всего за 5 лет: 1 418 000 евро





Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu – это финансовая организация, в которой члены общества могут хранить свои сбережения и брать кредиты на свои нужды. Кредиты обеспечены залоговым имуществом или ипотекой.

Количество вкладчиков по всей Эстонии у нас около 2000 человек.

Число членов Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu заметно растет, равно как и увеличивается количество оказываемых нами услуг. Два года назад к обслуживанию вкладов и кредитов добавилась услуга автолизинга.

Два раза в год мы устраиваем отчетные собрания, на которых рассказываем о наших результатах, финансовых показателях и планах на будущее. Таким образом мы хотим показать, что полностью открыты перед членами нашего общества. Всегда приходит большое количество людей, и все получают необходимую информацию.

Отвечает специалист по обслуживанию клиентов Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu Екатерина Ощепкова.

Чем кредитно-сберегательное общество отличается от банка?

У нас более выгодные проценты по вкладам. Проценты в банках – от нуля до трех процентов. Мы предлагаем нашим вкладчикам значительно более выгодные условия. На сегодняшний день возможны вклады до 7,5 процента в год.

Чем обеспечены вклады?

У нашего общества имеется резервный фонд, куда по закону мы обязаны отчислять 20 процентов от прибыли. Мы не играем на бирже и не инвестируем в различные внешние фонды. Все вклады в дальнейшем выдаются в виде кредитов. Кроме того, мы финансируем проекты в сфере недвижимости. Таким образом, абсолютно все выданные кредиты обеспечены залоговым имуществом, в большинстве случаев – ипотекой на застрахованную недвижимость.





Отвечает директор по продажам Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu Андри Треуфельдт.

Ваших вкладчиков привлекает только высокая процентная ставка?

Когда мы начинали, можно сказать и так, люди делали выгодные инвестиции. Это было тогда, когда Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu было начинающим предприятием и нас еще мало кто знал. Наше общество все же было основано с превышением минимальных требований (на тот момент 32 000 евро уставного капитала и 25 учредителей). Количество учредителей у нас изначально было почти в 2 раза больше, и уставной капитал еще при открытии превышал 200 000 евро. Уже с этого момента мы стали одним из крупнейших кредитно-сберегательных обществ Эстонии. Мы работаем 5 лет, и хотелось бы верить, что люди приходят к нам не только из-за высокой процентной ставки, но и потому, что уже знают о нас. Нашими партнерами являются практически все организации, связанные с рынком недвижимости, а если кто-то нашим партнером не стал, то это организации, о которых пока мало кто знает. У нас более 70 партнеров в сфере недвижимости – все известные и уважаемые организации.

Уже 3 года мы поддерживаем Эстонскую палату маклеров (Eesti Maaklerite koda), а в прошлом году второй раз были главным спонсором. Мы поддерживаем профессиональное образование маклеров, чтобы их услуги были качественными, а у клиентов не возникало чувство тревоги при сделках с недвижимостью. В общем, нашим плюсом являются не только высокий процент по вкладам, но и доверие. Люди нас знают и доверяют нам.

Какие клиенты делают вклады?

Мы рады всем вкладчикам! Взнос в паевой капитал составляет 30 евро. Предварительно необходимо стать членом нашего общества и заплатить вступительный взнос 10 евро. Процентная ставка зависит от суммы и периода вклада. Принцип здесь достаточно прост: чем дольше период вклада, тем выгоднее процент. Кроме срочного у нас возможно оформить как накопительный, так и пенсионный вклады. Разумеется, возможно прекратить договор и преждевременно.

С каких сумм имеет смысл становиться вкладчиком?

Вступительный взнос составляет 10 евро. Как только сумма накопившихся процентов превысит сумму взноса, вкладчик уже в выигрыше. На нашей странице в интернете www.eestihoius.ee имеется калькулятор вкладов, где можно наглядно посмотреть, какая сумма выплачивается при тех или иных величине вклада и периоде времени. Разумеется, всегда есть возможность обратиться за консультацией по телефону 6 230 230 или подойти в нашу таллиннскую контору по адресу Пронкси, 3, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00. Все вклады инвестируются в экономику Эстонии, а наши вкладчики таким образом поддерживают ее. Мы не инвестируем в акции и различные внешние фонды.

В каких случаях имеет смысл становиться членом общества?

Деньги не должны лежать без дела. Деньги должны работать сами по себе. Наш минимальный вклад – 3000 евро, максимума нет. Мы принимаем и наличные, но это происходит достаточно редко. С наличными деньгами приходят люди уже преклонного возраста, которым так проще обращаться с финансами. Наличные пока еще никто не отменял.

Сравнительная таблица:

Срочный вклад (вклад 5000 €, период 3 года)

SEB Pank 0,01 Swedbank 0,01 Luminor Bank 0,3 LHV Pank 0,3 Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu 6,34

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu

Teл. 6 230 230

Pronksi 3, Tallinn

www.eestihoius.ee