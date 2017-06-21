Погрязший в обязательствах судебный исполнитель просит списать его долги: "а то пострадают налогоплательщики"

Судебный исполнитель Урмас Тярно просит банк простить ему большую часть долга, иначе наряду с ним может обанкротиться и Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих, а оплачивать долг придется налогоплательщикам, пишет Eesti Ekspress.

2 июня этого года Курессаареский судебный дом взял в производство заявление Тярно о реорганизации долгов и санации бюро. На бумаге Тярно представил довольно черный сценарий, который не исключает того, что его проблемы в итоге лягут на плечи налогоплательшиков. Судебный исполнитель утверждает, что погряз в долгах, и просит кредиторов простить ему большую часть обязательств. По его оценке, покрыть он в состоянии лишь 20% и то не сразу, а в течение пяти лет.

Если этот план не пройдет, то Тярно ждет банкротство и он останется без работы, поскольку объявленный банкротом человек не может трудиться судебным исполнителем. Мужчина предупреждает, что пострадать могут и его коллеги, поскольку по закону в случае совершения судебным исполнителем профессиональной ошибки и невозможности возмещения нанесенного в результате этого ущерба, можно востребовать долг с Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

На случай серьезных ошибок существует обязательная страховка, но она покрывает лишь 64 000 евро. Требования в отношении Тярно существенно превышает эту сумму.

По его оценке, палата не сможет выдержать столь мощного удара и обанкротится. В таком случае в итоге возмещать ущерб будет государство в лице налогоплательщиков. Примечательно, что Тярно — не простой член палаты, а председатель суда чести.

А началось все с того, что много лет тому назад Тярно в качестве судебного исполнителя выставил на продажу торговое судно OMG Tosno, но вырученные деньги перевел кредитору — Банку Санкт-Петербург — только лишь через 1168 дней, то есть через три года после сделки. Все это время банк и исполнитель вели ожесточенные споры в суде по поводу комиссионных и тому подобного. Деньги находились в Эстонии, и банк не мог ими распоряжаться и зарабатывать прибыль. Дело закончилось поражением Тярно, и суд взыскал с него 131 000 евро пени в пользу банка, а также процессуальные расходы в размере 15 000 евро. На данный момент идет разбирательство еще по одному делу, где пени могут достигнуть 76 000 евро плюс судебные издержки.

Сам Тярно говорит, что дела у него плохи. Он зарабатывает несколько тысяч в месяц. Если еще два года назад его облагаемая налогом прибыль в качестве FIE составила 111 000 евро, то в прошлом году она сократилась до 300. Нет у него и недвижимости. В качестве места жительства он указывает хутор в Мухумаа, который принадлежит его жене.

А вот у нее, похоже, дела идут в гору. У женщины есть квартира в Кадриорге и земли в Виймси, на Сааремаа и Муху, но для покрытия долгов их использовать нельзя, поскольку с апреля 2004 года в отношении их имущества действует принцип раздельного владения. По утверждению Тярно, у него нет никакого ценного раздельного имущества. В его владении находится 22-летний автомобиль Opel, местонахождение которого неизвестно, а стоимость семимильными шагами стремится к нулю. Ему принадлежали еще несколько недорогих автомобилей, но они были проданы для покрытия долгов перед Налогово-таможенным департаментом.

Должен судебный исполнитель много. Если вычесть покрываемую страховкой сумму, то его долг перед банком будет насчитывать 82 000 евро, перед Налогово-таможенным департаментом — 12 000 евро. Кроме того, он должен 43 000 евро жене и двум связанным с ней фирмам. В долг у супруги он брал на профессиональные нужды. Тярно отмечает, просто списать долг эти фирмы не могут, поскольку тогда им придется платить налог со спецльготы.

Министерство юстиции в курсе проблем Тярно и даже провело в его отношении дисциплинарное производство, которое нарушений не выявило. Канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт имеет схожее мнение: ”Тярно попал в сложную ситуацию в связи с вопросами трактовки правового творчества и палата пытается оказать судебному исполнителю в создавшейся ситуации всяческую помощь”.

„Считаю, что причина происходящего кроется не во мне, а в несовершенной правовой системе, — комментирует происходящее Тярно. — Исполнительное производство принудительного отчуждения судов в Эстонии не регулируется, поэтому я действовал, что называется, в правовом вакууме согласно своим знаниями и представлениям. Прискорбно, что мы с судом разошлись во мнении по этому вопросу”.

„Как судебный исполнитель я не посчитал возможным прогнозировать на кофейной гуще итоговую сумму требования и совершать выплаты в ситуации, когда все требования неясны”, — аргументировал он затягивание с оплатой.