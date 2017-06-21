21.06.2017, 18:35

Погрязший в обязательствах судебный исполнитель просит списать его долги: "а то пострадают налогоплательщики"

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Сулев Ведлер
Сулев Ведлер
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Погрязший в обязательствах судебный исполнитель просит списать его долги: "а то пострадают налогоплательщики"
14 AASTAT VANA PILT: Tookord ütles Urmas Tärno võlgade kohta, et „endale on kõige parem, kui maksate ära enne, kui asi täituri kätte läheb“. Nüüd on tema enda võlad kolleeg Elin Vilippuse menetleda.Tiit Blaat

Судебный исполнитель Урмас Тярно просит банк простить ему большую часть долга, иначе наряду с ним может обанкротиться и Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих, а оплачивать долг придется налогоплательщикам, пишет Eesti Ekspress.

2 июня этого года Курессаареский судебный дом взял в производство заявление Тярно о реорганизации долгов и санации бюро. На бумаге Тярно представил довольно черный сценарий, который не исключает того, что его проблемы в итоге лягут на плечи налогоплательшиков. Судебный исполнитель утверждает, что погряз в долгах, и просит кредиторов простить ему большую часть обязательств. По его оценке, покрыть он в состоянии лишь 20% и то не сразу, а в течение пяти лет.

Если этот план не пройдет, то Тярно ждет банкротство и он останется без работы, поскольку объявленный банкротом человек не может трудиться судебным исполнителем. Мужчина предупреждает, что пострадать могут и его коллеги, поскольку по закону в случае совершения судебным исполнителем профессиональной ошибки и невозможности возмещения нанесенного в результате этого ущерба, можно востребовать долг с Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих.

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На случай серьезных ошибок существует обязательная страховка, но она покрывает лишь 64 000 евро. Требования в отношении Тярно существенно превышает эту сумму.

По его оценке, палата не сможет выдержать столь мощного удара и обанкротится. В таком случае в итоге возмещать ущерб будет государство в лице налогоплательщиков. Примечательно, что Тярно — не простой член палаты, а председатель суда чести.

А началось все с того, что много лет тому назад Тярно в качестве судебного исполнителя выставил на продажу торговое судно OMG Tosno, но вырученные деньги перевел кредитору — Банку Санкт-Петербург — только лишь через 1168 дней, то есть через три года после сделки. Все это время банк и исполнитель вели ожесточенные споры в суде по поводу комиссионных и тому подобного. Деньги находились в Эстонии, и банк не мог ими распоряжаться и зарабатывать прибыль. Дело закончилось поражением Тярно, и суд взыскал с него 131 000 евро пени в пользу банка, а также процессуальные расходы в размере 15 000 евро. На данный момент идет разбирательство еще по одному делу, где пени могут достигнуть 76 000 евро плюс судебные издержки.

Сам Тярно говорит, что дела у него плохи. Он зарабатывает несколько тысяч в месяц. Если еще два года назад его облагаемая налогом прибыль в качестве FIE составила 111 000 евро, то в прошлом году она сократилась до 300. Нет у него и недвижимости. В качестве места жительства он указывает хутор в Мухумаа, который принадлежит его жене.

А вот у нее, похоже, дела идут в гору. У женщины есть квартира в Кадриорге и земли в Виймси, на Сааремаа и Муху, но для покрытия долгов их использовать нельзя, поскольку с апреля 2004 года в отношении их имущества действует принцип раздельного владения. По утверждению Тярно, у него нет никакого ценного раздельного имущества. В его владении находится 22-летний автомобиль Opel, местонахождение которого неизвестно, а стоимость семимильными шагами стремится к нулю. Ему принадлежали еще несколько недорогих автомобилей, но они были проданы для покрытия долгов перед Налогово-таможенным департаментом.

Должен судебный исполнитель много. Если вычесть покрываемую страховкой сумму, то его долг перед банком будет насчитывать 82 000 евро, перед Налогово-таможенным департаментом — 12 000 евро. Кроме того, он должен 43 000 евро жене и двум связанным с ней фирмам. В долг у супруги он брал на профессиональные нужды. Тярно отмечает, просто списать долг эти фирмы не могут, поскольку тогда им придется платить налог со спецльготы.

Министерство юстиции в курсе проблем Тярно и даже провело в его отношении дисциплинарное производство, которое нарушений не выявило. Канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт имеет схожее мнение: ”Тярно попал в сложную ситуацию в связи с вопросами трактовки правового творчества и палата пытается оказать судебному исполнителю в создавшейся ситуации всяческую помощь”.

„Считаю, что причина происходящего кроется не во мне, а в несовершенной правовой системе, — комментирует происходящее Тярно. — Исполнительное производство принудительного отчуждения судов в Эстонии не регулируется, поэтому я действовал, что называется, в правовом вакууме согласно своим знаниями и представлениям. Прискорбно, что мы с судом разошлись во мнении по этому вопросу”.

„Как судебный исполнитель я не посчитал возможным прогнозировать на кофейной гуще итоговую сумму требования и совершать выплаты в ситуации, когда все требования неясны”, — аргументировал он затягивание с оплатой.

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