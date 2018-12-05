Погрязший в долгах Weekend: можем заплатить 25%, либо ничего!

Владелец Weekend Festival Baltic OÜ Джон Ругемалира сообщил своим партнерам, что во избежание банкротства они могут заплатить фирмам, которым задолжали, всего 25% от общей суммы долга в четырех равных частых.

”После выплаты этих частей долг перед вами будет считаться полностью погашенным, а все последующие требования ничтожными”, — написал бизнесмен и отметил, что в случае, если будет начато банкротное производство, такого хорошего предложения ввиду высоких процессуальных расходов уже сделать не получится.