Погрязший в долгах организатор фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве(6)
Погрязший в долгах устроитель фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве. Харьюский уездный суд рассмотрит заявление 19 февраля.
Погрязший в долгах устроитель фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве. Харьюский уездный суд рассмотрит заявление 19 февраля.
По данным E-Krediidinfo, долг по налогам Weekend Festival Baltic OÜ по состоянию на сегодняшний день составляет 169 552 евро. У фирмы имеется 12 действующих просроченных платежей, четыре их них — от инкассо.
Проблемы Weekend Festival Baltic отразятся и на материнской фирме. В ноябре издание Soome Talouseläma писало, что WKND Festival Oy задолжало партнерам более 140 000 евро. Долги, как утверждается, возникли из-за займа, который финская фирма предоставила эстонской, чтобы та разрешила ситуацию.
В декабре владелец Weekend Festival Baltic OÜ Джон Ругемалира сообщил своим партнерам, что во избежание банкротства они могут заплатить фирмам, которым задолжали, всего 25% от общей суммы долга в четырех равных частых.
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