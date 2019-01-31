Погрязший в долгах организатор фестиваля Weekend подал заявление о банкротстве

По данным E-Krediidinfo, долг по налогам Weekend Festival Baltic OÜ по состоянию на сегодняшний день составляет 169 552 евро. У фирмы имеется 12 действующих просроченных платежей, четыре их них — от инкассо.

Проблемы Weekend Festival Baltic отразятся и на материнской фирме. В ноябре издание Soome Talouseläma писало, что WKND Festival Oy задолжало партнерам более 140 000 евро. Долги, как утверждается, возникли из-за займа, который финская фирма предоставила эстонской, чтобы та разрешила ситуацию.

В декабре владелец Weekend Festival Baltic OÜ Джон Ругемалира сообщил своим партнерам, что во избежание банкротства они могут заплатить фирмам, которым задолжали, всего 25% от общей суммы долга в четырех равных частых.