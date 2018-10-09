09.10.2018, 20:00

Погрязшая в долгах фирма выигрывает государственные тендеры

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Погрязшая в долгах фирма выигрывает государственные тендеры
Tallinna Südamekese lasteaed korraldas toitlustushanke. Selle võitis ettevõtte, millel on suur võlg. (foto: tallinn.ee/est/sudameke)

Растущие долги не мешают предприятиям участвовать в государственных тендерах и выигрывать их. Достаточно того, чтобы в отношении этих долгов был составлен график погашения, пишет Äripäev.

Так, последний тендер на организацию питания в столичных детских садах Südamekese и Kiisupere выиграла KLP Toit OÜ.

Фирма действует семь лет. Она выигрывала несколько государственных тендеров, большинство из которых касалось организации питания в детских садах и школах, при этом в последние годы у фирмы имеются налоговые задолженности, которые только растут.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Рапорт о расследовании в Danske Bank переоценивает прибыль эстонского филиала и умалчивает о важном

09.10.2018
В заказанном Danske Bank рапорте о портфеле нерезидентов, то есть об отмывании денег в эстонском филиале журналисты придрались к большой доле эстонского филиала в прибыли группы.
Подробнее


Ида-Таллиннская центральная больница собирает деньги на покупку стола для недоношенных детей

09.10.2018
Родильное отделение Ида-Таллиннской центральной больницы при сотрудничестве с благотворительным фондом Colonna начинает благотворительную кампанию ”Aita päästa elu!” (”Помоги спасти жизнь!”). Собранные средства пойдут на покупку стабилизационного стола LifeStart для крайне преждевременно рожденных детей.
Подробнее

Департамент напоминает: ношение светоотражателей является обязательным!

09.10.2018
Таллиннский департамент транспорта напоминает, что ношение отражателей и источников света при уличном передвижении в период плохой видимости и в темное время суток во время уличного передвижения является для пешеходов обязательным на законодательном уровне, сообщает Раэпресс.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Panama
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €

СМИ: Россия перебросила в Ливию военный спецназ

09.10.2018
Россия перебросила в Восточную Ливию несколько "дюжин" военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила The Sun со ссылкой на неназванные источники в британском правительстве, для поддержки военачальника Халифы Хафтара.
Подробнее

Поиски пропавшего в лесах Причудья нарвитянина последнюю неделю ведут только волонтеры. Что конкретно сделали госслужбы?

09.10.2018
Прошло ровно две недели с того дня, когда 78-летний нарвитянин Иван Федорович отправился в болотистый лес в районе Алайыэ собирать клюкву и пропал. Добровольцы не отчаиваются и продолжают ежедневные поиски пожилого мужчины, в то время как госслужбы отстранились от них еще в прошлую среду. Сделали ли они все возможное? Что конкретно они сделали?
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: Что произошло? В субботу вечером в Sikupilli Prisma был "тотальный коллапс"

09.10.2018
Читатель сообщил Delfi, что в Sikupilli Prisma в субботу около 20:00 наблюдался "тотальный коллапс - не менее 30 заполненных брошенных корзин". По его словам, очередь даже в кассу самообслуживания очередь простиралась практически до конца пролета с полками. Delfi обратился к торговой сети, чтобы прояснить ситуацию.
Подробнее

"Йокерит" приготовил на матч со "Спартаком" новую форму с эстонскими мотивами

09.10.2018
26 октября в ледовом холле "Тондираба" пройдет поединок регулярного чемпионата КХЛ "Йокерит" - "Спартак". На этот матч хоккеисты финского клуба выйдут в специально изготовленнной форме с эстонскими мотивами.
Подробнее