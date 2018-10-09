09.10.2018, 20:00

Погрязшая в долгах фирма выигрывает государственные тендеры

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rus.delfi.ee
EST
Погрязшая в долгах фирма выигрывает государственные тендеры
Tallinna Südamekese lasteaed korraldas toitlustushanke. Selle võitis ettevõtte, millel on suur võlg. (foto: tallinn.ee/est/sudameke)

Растущие долги не мешают предприятиям участвовать в государственных тендерах и выигрывать их. Достаточно того, чтобы в отношении этих долгов был составлен график погашения, пишет Äripäev.

Так, последний тендер на организацию питания в столичных детских садах Südamekese и Kiisupere выиграла KLP Toit OÜ.

Фирма действует семь лет. Она выигрывала несколько государственных тендеров, большинство из которых касалось организации питания в детских садах и школах, при этом в последние годы у фирмы имеются налоговые задолженности, которые только растут.

Tallinn Hockey weekend
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