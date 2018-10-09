Погрязшая в долгах фирма выигрывает государственные тендеры

Так, последний тендер на организацию питания в столичных детских садах Südamekese и Kiisupere выиграла KLP Toit OÜ.

Фирма действует семь лет. Она выигрывала несколько государственных тендеров, большинство из которых касалось организации питания в детских садах и школах, при этом в последние годы у фирмы имеются налоговые задолженности, которые только растут.