Погрязли в долгах? Как превратить множество дорогих кредитов в один дешевый

Она говорит, что в данном случае можно объединить различные кредиты с высокими процентами в один с кредит более низким процентов (то есть рефинансировать кредиты), тогда и доходы с расходами будет отслеживать легче. Также существенно уменьшатся ежемесячные расходы за счет процентов и платы за договора и администрирование кредитов.

Что надо сделать?

1. Картографируйте имеющиеся кредиты. Высчитайте общую сумму ваших обязательств. Это и будет сумма рефинансирования. Далее определите общую сумму ваших ежедневных платежей по кредиту. Сравните с вашими доходами и высчитайте оптимальный платеж по кредиту. Учитывайте, что ежемесячно у вас должна оставаться определенная сумма для накоплений.

2. Сравните разные предложения. Спросите персональные предложения в нескольких местах и выберите наиболее подходящее. Обратите внимание, что подача заявление не влечет за собой финансовых обязательств. Ни в коем случае не передавайте свои пароли или ПИН-коды. Также не передавайте свои личные данные через неофициальные каналы (например, через Facebook). Обычно чем длиннее период возврата, тем меньше количество ежемесячных платежей. Также следует обратить внимание и на степень затратности кредита. Чем она выше, тем дороже в общей сложности обойдется заем.

3. Выберите предложение и заключите договор. При выборе предложения проверьте проценты, платежи и условия договора. Прочитайте и написанное мелким шрифтом. Узнайте, какие расходы повлечет за собой просрочка платежей и каковы возможности для отпуска по платежам. После подписания договора сохраните его копию в надежном месте.