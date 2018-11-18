18.11.2018, 18:30

Погоня за успешностью порождает культ потребительства. Эстоноземельцы тратят в торговых центрах сотни миллионов евро

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Тоомас Рандло
Тоомас Рандло
 
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T1 Tallinn Mall avamine
T1 Tallinn Mall avamineFoto: Priit Simson

Высокие доходы эстонских торговых центров показывают, что эстоноземельцы привыкли тратить много денег в погоне за культом успешности, потому что успешный человек — ест в ресторанах, ходит в модной одежде, покупает новейшую технику и так далее.

По словам эксперта по потребительскому поведению Ивара Сооне, трата денег, в основном, исходит от культа успешности и берет корни от культурных ценностей. Эстония не исключение.

"Предполагается, что успешный человек потребляет и владеет многим. Важны хорошая дорогая одежда и машина. Иностранцы часто говорят, что такого автопарка, как в Эстонии, в других странах все же редко увидишь", — объяснил он.

По сравнению с 2010 годом, эстоноземельцы в два раза больше питаются вне дома. Траты на предметы гардероба увеличились на треть, а их общий объем продаж удвоился. Конечно же, это также связано с ростом благосостояния.

"Так как при увеличении дохода траты на еду и другие товары первой необходимости становятся пропорционально меньше, это позволяет больше потреблять товары, в том числе одежду и обувь, а также услуги, которые раньше меньше потребляли. Люди больше едят вне дома и путешествуют, поэтому за это время потребление услуг по размещению увеличилось более чем в три раза", — добавил он.

По его словам, поэтому торговые центры успешно получают прибыль, ведь там покупка товаров гардероба и питание вне дома идут рука об руку. Как отметил глава торгового центра Ülemiste Keskus Гвидо Пярнитс, оборот центра в этом году уже превысил прогноз на 15%. За последние годы также увеличилось число посетителей — с 6,1 млн в 2015 году до 7,3 млн в 2017.

Сооне также отметил, что потребительские привычки среди жителей Эстонии и Финляндии различаются. Например, эстонцы потребляют больше товаров, которые финны считают слишком броскими и роскошными. Причиной ому служит то, что для эстоноземльцев важнее свой образ в глазах других людей — они являются "потребителем статуса", хотят обладать чем-то и показывать это другим. В Финляндии же обращают больше внимание на то, что внутри, а не снаружи.

Для жителей Эстонии же важно, кто ездит на каком автомобиле, какие часы носит, какой костюм. По словам Сооне, в России же образ человека, наоборот, еще более важен, поэтому отражающие статус товары ценятся еще сильнее.

Graafik: Toom Tragel
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