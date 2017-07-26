"Погода плачет — туризм плачет?" Как ненастное лето повлияло на индустрию отдыха в Эстонии

Согласно оценкам работников туристического сектора, довольно прохладное и дождливое лето в Эстонии не сильно повлияло на количество туристов, хотя в некоторых местах все же сказалось на результатах.

По словам руководителя SA Lõuna-Eesti Turism Эне Реэди, количество туристов на юге страны этим летом даже возросло, хотя и преимущественно за счет Тарту, в котором проходит большое количество различных мероприятий. Она отметила, что Южную Эстонию посещают, как правило, эстонцы; среди иностранных гостей — в основном, латыши, россияне, финны и немцы. Вырумаа, по ее словам, в этом году сосредоточился на коллективном маркетинге, предлагая больше различных мероприятий, и это дало свои плоды. Что касается Отепя, то он этим летом вновь наполнился спортсменами из России, Казахстана и Финляндии: наряду с тренировочными лагерями людей привлекают разного рода спортивные мероприятия и концерты. А вот Вильянди хорош для желающих насладиться очарованием маленького городка. ”Вильянди стал для эстонцев новым и интересным местом для путешествий”, — отметила она.

По словам исполнительного директора MTÜ Visit Saarema Эрго Оолупа, на основании статистики за первые пять месяцев года можно говорить о росте количества туристов в Сааремаа. Это как жители Эстонии, так и туристы из Финляндии, Латвии и других стран. Оолуп отметил, что предприниматели еще зимой стали готовиться к туристическому сезону. ”Летом в уезде каждую неделю проходит почти 50 мероприятий, поэтому занятий и зрелищ должно хватить всем”, — сказал он. Наряду с этим на рынок были выведены новые услуги и пакеты, улучшено паромное сообщение.

По словам руководителя Hiiumaa Turismiinfokeskus Сигрид Вальтер, статистика показывает небольшой рост туристов в Хийумаа. Причина, по ее словам, кроется, также в улучшении паромного сообщения. Среди иностранных туристов превалируют немцы и финны.

По словам владельца гостевого дома Kelluka в Вийнисту в Харьюмаа Анники Кузьминой, лето выдалось с точки зрения количества туристов довольно обычным, и сюрпризом стала скорее весна, когда посетителей у них было больше обычного. ”Особенно апрель, май, июнь, которые, как правило, средние, неожиданно оказались более активными”, — сказала она. Кузьмина отметила, что в июле и августе туристов всегда много, что эстонцы в Kelluka не отдыхают и что основной поток составляют туристы из Центральной Европы.

А вот владелец расположенного в деревне Кодавере у Чудского озера туристического хутора Hansu Ханс Каллинг посетовал, что этим летом у них намного меньше туристов, чем прошлым, и связал это с погодой. ”Если погода плачет, то и туризм плачет”, — сказал он. Свою лепту внес, вероятно, и ремонт местной главной дороги.