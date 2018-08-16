16.08.2018, 17:50

Поездки за границу за покупками жителей стран Балтии ежегодно создают около 500 000 тонн CO2

 (2)
rus.delfi.ee
EST
Alko 1000
Alko 1000Foto: Rauno Volmar

В этом году отправляющиеся за границу за более дешевыми товарами жители стран Балтии суммарно преодолели 3,7 миллиарда километров. Экологический след направляющихся за покупками в соседние страны на автомобилях составляет 487 400 тонн CO2 – это выяснилось по результатам исследования, проведенного голландским исследовательским институтом Regionplan Policy Research и консультационной фирмой EY.

”В целом — в том, что касается торговых площадей и средней продолжительности пути в ближайший магазин — жители крупный центров в странах Балтии находятся в положении, вполне сопоставимом с людьми из других европейских стран, — прокомментировал старший консультант EY Eesti Андрус Арбайтер. — Вместе с тем, результаты исследования демонстрируют, что торговцам следует беспокоиться в отношении готовности людей предпринимать продолжительные поездки за менее дорогими товарами”.

По словам Арбайтера, направляясь за дешевыми товарами за границу, люди преодолевают расстояние, часто в 100-200 раз превышающее дистанцию до ближайшего к ним магазина. Это лишний раз подтверждает, что шоппинг в соседних странах — привычка не только жителей приграничных областей. Напротив, такой шоппинг становится нормой и для жителей удаленных от границы центров.

По данным исследования EY и Regionplan, суммарно расстояние, которое ежегодно преодолевают жители трех балтийских стран, отправляясь за покупками за границу (помимо своих повседневных перемещений), составляет 3,7 миллиарда километров.

”О приграничном шоппинге часто говорят на языке налогов и рабочих мест. Вместе с тем, данные показывают, что проблемой также является нагрузка на шоссейные дороги и увеличивающееся воздействие на окружающую среду, т.е. косвенные расходы всего общества”, — отметил эксперт Regionplan Йерзи Страатмейер.

Учитывая лишь воздействие, которое оказывают на экологию те, кто отправляются на шоппинг за границу на машине, экологический след направляющихся за покупками в соседние страны жителей стран Балтии составляет 487 400 тонн углекислого газа (CO2). Общее же воздействие, очевидно, даже больше, если принять во внимание и тех, кто пользуется другими видами транспорта.

”Такой объем выбросов соответствует ежегодному загрязнению от одной работающей на каменном угле электростанции мощностью 100 киловатт, — отметил Андрус Арбайтер. — Однако, учитывая, что в Европейском союзе отсутствует возможность ограничивать свободу перемещения людей, экологическое влияние приграничной торговли может уменьшить только исчезновение экономического стимула, т.е. заметной разницы в ценах”.

Транспортные средства (%), которые используют для приграничного шоппинга, направляясь за границу купить пива.

ТОП

Транспортное средство

Эстония
Латвия
Литва

Автомобиль/микроавтобус

85
69
90

Самолет

13
41
18

Морское судно (паром)

13
13
9

Поезд/автобус

7
21
7

Прочее

4
4

Исследование приграничной торговли выполнено голландским исследовательским институтом Regionplan Policy Research и компанией EY, являющейся лидером в области консультационных услуг в странах Балтии и во всем мире. Целью исследования была оценка привычек жителей стран Балтии в отношении поездок за покупками за рубеж, а также масштабов и частоты таких поездок. Исследование было основано на опросе, проведенном компанией UAB Spinter tyrimai в Литве, Латвии и Эстонии. Всего в 2017 году были опрошены 3019 респондентов старше 18 лет: примерно по 1000 человек из каждой страны.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Политический переворот в Нарве: председателем горсобрания будет назначена Янович, экс-центристы образуют новую фракцию

16.08.2018
В Нарве ряды Центристской партии покинули видные нарвские деятели — 13 человек. Сегодня будет назначен новый председатель горсобрания. По данным Delfi, этот пост будет предложен директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, которая тоже покинула ряды ЦП.
Подробнее



Женщину-специалиста, которая пришла на собрание Минсоцдел с ребенком, попросили удалиться

16.08.2018
Тийна Калда принимала участие в организованном Министерством социальных дел собрании по плану развития здоровья населения в качестве представителя союза психологов. Она взяла с собой своего сына (1 год и 3 месяца), который находился в эргорюкзаке.
Подробнее



-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106022002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100052
169,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €

ВИДЕО DELFI: Чайковский, борьба с раком и средневековые развалины. На Фестивале “Биргитта” покажут необычную интерпретацию “Лебединого озера”

16.08.2018
Художественный руководитель Национального балета Брно Марио Радачовский, который привез на Фестиваль “Биргитта” свою версию “Лебединого озера” Чайковского, рассказал Delfi о своей интерпретации произведения.
Подробнее

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

16.08.2018
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
Подробнее