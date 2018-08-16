Поездки за границу за покупками жителей стран Балтии ежегодно создают около 500 000 тонн CO2

”В целом — в том, что касается торговых площадей и средней продолжительности пути в ближайший магазин — жители крупный центров в странах Балтии находятся в положении, вполне сопоставимом с людьми из других европейских стран, — прокомментировал старший консультант EY Eesti Андрус Арбайтер. — Вместе с тем, результаты исследования демонстрируют, что торговцам следует беспокоиться в отношении готовности людей предпринимать продолжительные поездки за менее дорогими товарами”.

По словам Арбайтера, направляясь за дешевыми товарами за границу, люди преодолевают расстояние, часто в 100-200 раз превышающее дистанцию до ближайшего к ним магазина. Это лишний раз подтверждает, что шоппинг в соседних странах — привычка не только жителей приграничных областей. Напротив, такой шоппинг становится нормой и для жителей удаленных от границы центров.

По данным исследования EY и Regionplan, суммарно расстояние, которое ежегодно преодолевают жители трех балтийских стран, отправляясь за покупками за границу (помимо своих повседневных перемещений), составляет 3,7 миллиарда километров.

”О приграничном шоппинге часто говорят на языке налогов и рабочих мест. Вместе с тем, данные показывают, что проблемой также является нагрузка на шоссейные дороги и увеличивающееся воздействие на окружающую среду, т.е. косвенные расходы всего общества”, — отметил эксперт Regionplan Йерзи Страатмейер.