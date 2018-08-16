16.08.2018, 17:50

Поездки за границу за покупками жителей стран Балтии ежегодно создают около 500 000 тонн CO2

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rus.delfi.ee
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Alko 1000
Alko 1000Foto: Rauno Volmar

В этом году отправляющиеся за границу за более дешевыми товарами жители стран Балтии суммарно преодолели 3,7 миллиарда километров. Экологический след направляющихся за покупками в соседние страны на автомобилях составляет 487 400 тонн CO2 – это выяснилось по результатам исследования, проведенного голландским исследовательским институтом Regionplan Policy Research и консультационной фирмой EY.

”В целом — в том, что касается торговых площадей и средней продолжительности пути в ближайший магазин — жители крупный центров в странах Балтии находятся в положении, вполне сопоставимом с людьми из других европейских стран, — прокомментировал старший консультант EY Eesti Андрус Арбайтер. — Вместе с тем, результаты исследования демонстрируют, что торговцам следует беспокоиться в отношении готовности людей предпринимать продолжительные поездки за менее дорогими товарами”.

По словам Арбайтера, направляясь за дешевыми товарами за границу, люди преодолевают расстояние, часто в 100-200 раз превышающее дистанцию до ближайшего к ним магазина. Это лишний раз подтверждает, что шоппинг в соседних странах — привычка не только жителей приграничных областей. Напротив, такой шоппинг становится нормой и для жителей удаленных от границы центров.

По данным исследования EY и Regionplan, суммарно расстояние, которое ежегодно преодолевают жители трех балтийских стран, отправляясь за покупками за границу (помимо своих повседневных перемещений), составляет 3,7 миллиарда километров.

”О приграничном шоппинге часто говорят на языке налогов и рабочих мест. Вместе с тем, данные показывают, что проблемой также является нагрузка на шоссейные дороги и увеличивающееся воздействие на окружающую среду, т.е. косвенные расходы всего общества”, — отметил эксперт Regionplan Йерзи Страатмейер.

Учитывая лишь воздействие, которое оказывают на экологию те, кто отправляются на шоппинг за границу на машине, экологический след направляющихся за покупками в соседние страны жителей стран Балтии составляет 487 400 тонн углекислого газа (CO2). Общее же воздействие, очевидно, даже больше, если принять во внимание и тех, кто пользуется другими видами транспорта.

”Такой объем выбросов соответствует ежегодному загрязнению от одной работающей на каменном угле электростанции мощностью 100 киловатт, — отметил Андрус Арбайтер. — Однако, учитывая, что в Европейском союзе отсутствует возможность ограничивать свободу перемещения людей, экологическое влияние приграничной торговли может уменьшить только исчезновение экономического стимула, т.е. заметной разницы в ценах”.

Транспортные средства (%), которые используют для приграничного шоппинга, направляясь за границу купить пива.

ТОП

Транспортное средство

Эстония
Латвия
Литва

Автомобиль/микроавтобус

85
69
90

Самолет

13
41
18

Морское судно (паром)

13
13
9

Поезд/автобус

7
21
7

Прочее

4
4

Исследование приграничной торговли выполнено голландским исследовательским институтом Regionplan Policy Research и компанией EY, являющейся лидером в области консультационных услуг в странах Балтии и во всем мире. Целью исследования была оценка привычек жителей стран Балтии в отношении поездок за покупками за рубеж, а также масштабов и частоты таких поездок. Исследование было основано на опросе, проведенном компанией UAB Spinter tyrimai в Литве, Латвии и Эстонии. Всего в 2017 году были опрошены 3019 респондентов старше 18 лет: примерно по 1000 человек из каждой страны.

Tallinn Hockey weekend
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