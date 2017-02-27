Поездка с Taxify закончилась для клиентки сообщением с вопросом о стоимости ее интимных услуг

В редакцию обратился разъяренный мужчина и рассказал, как его девушка воспользовалась услугой Taxify, а после получила от водителя сообщение с вопросом о стоимости ее интимных услуг.

”24 февраля моя девушка вызвала такси через приложение Taxify. Она приехала домой, а через несколько часов водитель такси несколько раз позвонил ей на телефон. Она не ответила, и тогда он прислал ей сообщение и спросил, сколько стоит полчаса секса с ней. Я отослал сообщение и фото в Taxify . Пусть знают, что у них ездит такой извращенец. Моя девушка выглядит очень молодо: примерно на 17 лет, хотя на самом деле ей 19. Поэтому это явно извращенец. Таксисту я тоже позвонил и высказал все, что думаю”, — рассказал молодой человек.

По словам директора по развитию Taxify Eesti Стива Трууметса, они со всей серьезностью относятся к подобным жалобам, и к настоящему моменту договор с данным таксистом расторгнут.

”Мы очень серьезно относимся к подобным жалобам. Поскольку качество услуги и довольство клиентов является для нас приоритетом, то заказать данного водителя через Taxify более не представляется возможным. Кроме того, мы передали его данные в Эстонский союз таксистов”, — сказал Трууметс.

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”Также мы поговорили с таксистом и выяснили, что он ошибся номером. С клиентом мы тоже общались и объяснили ему ситуацию”, — заверил он.

”Это сообщение предназначалось не ей, — прокомментировал Delfi таксист.

- До того, как я взял клиентку, я договорился о встрече с девушкой через специальный сайт. Поскольку заказавшая такси клиентка опаздывала на пять минут, я решил ей позвонить. Так ее номер и остался у меня среди последних набранных. После окончания поездки я послал сообщение, как я думал, женщине из объявления, но волею случая оно ушло именно ехавшей в такси девушке”, — объяснил мужчина.