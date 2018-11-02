Поезда в юго-западном направлении до 11 ноября ходят по иному графику

В связи с непредвиденным продлением железнодорожных ремонтных работ, с понедельника, 5 ноября, обычное расписание движения поездов в юго-западном направлении действовать не будет, и расписание движения, установленное на время выполнения ремонтных работ, будет действовать до 11 ноября. Это вызовет некоторые дополнительные изменения также в расписании движения поездов в восточном и западном направлении.

На юго-западном направлении продолжит действовать нынешнее временное расписание движения, при котором на части рейсов будут использоваться подменные автобусы. Изменения во времени отправления и прибытия на Балтийский вокзал поездов юго-западного направления обусловят также отдельные изменения в расписании движения поездов на восточном и западном направлении. Расписания движения будут опубликованы при первой возможности.

Приносим извинения за причиненные неудобства и просим все купивших билеты пассажиров проверить время отправления своего поезда за день до поездки на домашней странице Elron; по вопросам возврата билетов следует обратиться к нам письменно, отослав электронное письмо на адрес info@elron.ee, или позвонить по справочному телефону 616 0245. Со всеми пассажирами, при покупе билета сообщивших нам адрес своей электронной почты, мы свяжемся сами.