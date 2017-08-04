Поезд из Санкт-Петербурга в Берлин могут пустить через Латвию

Директор "Калининградской железной дороги" Виктор Голомолзин считает перспективным возобновление маршрута Санкт-Петербург — Калининград — Берлин. Один из рассматриваемых вариантов — поезд может пойти через Латвию.

С точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно, — приводит слова Голомолзина агентство "Интерфакс". — И мы предлагаем другой маршрут Берлин — Калининград — Санкт-Петербург".

Глава "Калининградской железной дороги" напомнил, что уже есть российские поезда, которые на ходу меняют колесную базу. Если учесть, что сейчас жители северо-запада России вынуждены добираться в Германию через Москву и Брест, этот маршрут будет перспективным.

"Проект запуска данного поезда находится на уровне рабочих групп", — уточнил Голомолзин.

Как возможный вариант обсуждается пусть через Латвию. Этот факт порталу DELFI также подтвердил пресс-секретарь Latvijas dzelzceļš Марис Озолс. По его словам, пока никакого конкретного решения нет, но такой вариант также обсуждается.

Latvijas dzelzceļš вместе с партнерами, в том числе "Российскими железными дорогами" ищет возможность повышения конкурентоспособности в обслуживании пассажиропотока, чтобы железнодорожный транспорт мог конкурировать с авиасообщением и перевозками по шоссейным дорогам.

Напомним, что пока между Латвией и Россией курсирует объединенный поезд, соединяющий Ригу с Москвой и Санкт-Петербургом.