Подземный бассейн-отстойник шахты ”Эстония” дает более чистую шахтную воду и экономит затраты

Лабораторные анализы воды, выкачиваемой из созданного в прошлом году под землей в шахте ”Эстония” бассейна-отстойника, показывают, что содержание взвеси в направляемой в природу шахтной воде более чем в четыре раза ниже нормы, это означает, что шахтная вода чище, чем когда-либо ранее. Вдобавок к этому, затраты на обслуживание и эксплуатацию бассейна-отстойника ниже по сравнению с затратами на бассейны-отстойники, расположенные на поверхности земли.

”Развивая технологии добычи, мы уменьшаем влияние производства на окружающую среду. Благодаря большему объему впервые созданного под землей в шахте ”Эстония” бассейна-отстойника, мы смогли удлинить время отстаивания шахтной воды, в результате чего было уменьшено содержание взвеси в воде, откачиваемой из бассейна-отстойника на поверхность. Содержание взвесей и раньше в воде из всех бассейнов-отстойников было ниже разрешенной нормы, но теперь вода настолько чистая, что лабораторное оборудование едва способно определить взвесь в воде”, — сказал председатель правления Enefit Kaevandused Ахти Пуур. Окружающая среда была сохранена еще и потому, что отпала необходимость в создании бассейна-отстойника на поверхности земли, то есть — на территории леса или поля.

Вдобавок к улучшению экологической ситуации, создание бассейна-отстойника под землей положительно повлияло и на затратоэффективность производства. Благодаря большей вместимости бассейна-отстойника, можно более гибко выбирать время для откачки воды из бассейна, тем самым работу насосной можно организовать в часы с более низкой рыночной ценой на электроэнергию. По этой причине и вдобавок к более эффективным электромоторам, используемым в насосной, затраты на потребление электроэнергии для выкачивания шахтной воды из подземного бассейна-отстойника примерно на 30% ниже, чем для прежних бассейнов-отстойников.

Шахтная вода — это вода, откачиваемая из шахты для поддержания шахты сухой, что позволяет производить добычу. Шахтная вода после откачивания из-под земли сначала направляется в бассейны-отстойники, а после очистки в бассейнах — обратно в природу. По данным Эстонского геологического центра, источником шахтной воды являются в основном осадки, они составляют в карьерах 80% и в шахтах — около 50% шахтной воды.

Ученые основательно изучили шахтную воду ”Эстонии”. ”Исходя из химического состава, шахтная вода скорее является сульфатной минеральной водой, чем источником прямой опасности для окружающей среды”, — подтверждает геолог и проректор Тартуского университета Эрик Пуура, под руководством которого в предыдущие годы изучалась шахтная вода из предприятий Эстонии, добывающих сланец.

Подземный бассейн-отстойник и насосная начали работу в прошлом году в связи с продвижением горных работ в шахте ”Эстония” в южном направлении. Всего в шахте ”Эстония” имеется пять наземных бассейнов-отстойников и один подземный бассейн-отстойник. Площадь подземного бассейна-отстойника 2км2 и максимальный объем — 1,1 миллиона м3, это почти в два раза превышает размеры самого большого наземного бассейна-отстойника.