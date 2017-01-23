Подписание договора о сотрудничестве стран Балтии в проекте Rail Baltica может не состояться и на следующей неделе, так как Литва ждет результатов анализа окупаемости проекта, передает rus.err.ee.

Члены экономической комиссии Рийгикогу обсудили проект, и также сошлись во мнении, что прежде хорошо было бы увидеть анализ окупаемости строительства железнодорожной трассы, передает "Актуальная камера".

Договор Эстонии, Латвии и Литвы о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica должен быть подписан в следующий вторник премьер-министрами стран Балтии. Затем договор отправится на ратификацию в национальные парламенты. По мнению председателя экономической комиссии Рийгикогу Айвара Кокка, Эстония и Латвия поддерживают договор, а вот насчет литовского премьера имеются сомнения.