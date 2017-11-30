Подозреваемые в присвоении экс-главы HKScan: мы категорически отрицаем все обвинения

Задержанные вчера по подозрению в отмывании денег и присвоении бывшие руководители HKScan Eesti Теэт Соорм и Мати Туви выступили с открытым обращением, в котором заявили, что речь идет о некомпетентной, но очень амбициозной карательной операции со стороны нынешнего руководства концерна.

”В среду рано утром у нас в домах и на работе были проведены обыски. За исключением единичных случаев, действия были произведены корректно, и у нас нет претензий к конкретным следователям и другим участвовавшим в операциях госчиновникам. Другое дело, является ли пропорциональным силовое участие около тридцати защитников правопорядка в допросе нескольких человек, или можно было бы ограничиться письменным приглашением. Мы — законопослушные люди, и обязательно по первому приглашению явились бы на встречу с правозащитными органами”, — написали они.

”Для того, чтобы прокомментировать ситуацию по существу, нам надо посоветоваться с адвокатами, но мы категорически отрицаем предъявленные нам вчера подозрения и выдвинутые через прессу прокуратурой обвинения в отмывании и присвоении. Все вмененные нам в вину сделки и наиболее важные управленческие решения на протяжение десятилетий принимались с ведома и согласия как органов правления самого HKScan, так и органов правления его владельца (этому есть письменные свидетельства). Правда, уже бывших”, — написано в сообщении.

”Вместе с Теэтом мы проработали в концерне HKScan более двадцати лет. Если нас обвиняют в отмывании денег и присвоении в 2010-2014, то где все эти годы были глаза совета, других органов правления, внутреннего контроля и аудиторов концерна? Я утверждаю, что речь идет о некомпетентной, но крайне амбициозной карательной операции руководителей HKScan в отношении нас, которую наиболее прискорбной делает факт манипуляции правоохранительными органами Эстонии”.