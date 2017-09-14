Подготовлена детальная планировка окрестностей Горхолла

Таллиннская городская управа решила представить на утверждение городскому собранию детальную планировку территории Горхолла и его окрестностей, сообщает Раэпресс.

Детальная планировка дает возможность создавать на территории в 11,5 га коммерческие, жилые или общественные здания высотой до 6 этажей, гаражи, обеспечить подъезды к ним, предусматривает озеленение и создание променада, а также определяет право застройки для реконструкции и расширения Горхолла — единственного здания, уже имеющегося на этой территории.

При этом должен сохраняться вид на Старый город.

Вся эта территория подлежит застройке только в порядке архитектурного конкурса, а здания не могут быть выше Горхолла, от которого с улицы Румби должен вести к морю зеленый коридор.