Подготовлен к подписанию договор на сооружение развязки в Хааберсти

Вчера, 10 апреля, истек срок оспаривания итогов конкурса на подряд по сооружению в Хааберсти многоярусной развязки. Исходя из этого, как сообщает Таллинский коммунальный департамент, в четверг, 13 апреля, будет подписан подрядный договор с победителем конкурса — Nordecon.

Согласно проекту, Палдиское шоссе до нынешнего круга и после соединит виадук длиной в 277 метров, под улицей Эхитатяте пройдут 38-метровый, а под Палдиским шоссе — 54-метровый туннели для пешеходов и велосипедистов.

Велосипедно-пешеходные дорожки появятся на всех направлениях развязки.

Вместо круга, движение на перекрестке начнут регулировать светофоры. Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре, перекресток со светофорами и все остальное — в августе следующего года.

О масштабах проекта дают представление цифры: площадь реконструируемой проезжей части 70 тысяч квадратных метров, велосипедно-пешеходных дорожек — 16 739 квадратных метров, площадь озеленения — 48 тысяч квадратных метров.