Подешевела ли недвижимость на Ситси из-за пункта обмена шприцев?

20 сентября этого года в столичном районе Пыхья-Таллинн по адресу Ситси, 28 открылся пункт обмена шприцев. Еще задолго до его появления ситуация вызвала бурю негодования у жителей района. Помимо прочего, некоторые владельцы переживали, что их недвижимость упадет в цене. Мы выяснили, оправдались ли их переживания.

30 августа 2017-го мы зафиксировали стоимость квадратного метра жилой площади в этом районе. На портале недвижимости KV.ee мы посмотрели цену десяти квартир на улице Ситси, расположенных в том же доме, что и центр снижения вреда, рядом с ним, а также на соседних улицах, и высчитали среднее арифметическое. Таким образом, по состоянию на конец лета — до открытия центра снижения вреда — средняя стоимость квадратного метра там составляла порядка 1 566 евро.

Аналогичный эксперимент с теми же условиями и входными данными мы провели ровно через три месяца — 30 ноября. Средняя цена квадратного метра составила 1 610 евро.

Таким образом, основываясь на данных портала KV.ee, можно сделать вывод: опасения владельцев квартир не оправдались. Недвижимость не подешевела. Однозначный вывод о подорожании на основании имеющихся данных сделать затруднительно: возможно, полученная в ноябре цифра, оказавшаяся чуть выше августовской, связана не с фактическим подорожанием, а с нашей случайной статистической выборкой. Очевидно, это не связано с открытием пункта обмена шприцев.

Специалист: цена растет

По словам руководителя центральной конторы Ober-Hausi Kinnisvara AS Юлии Юурик, на данный момент прошло слишком мало времени, чтобы можно было отследить связь между открытием пункта обмена шприцев и стоимостью жилья в этом районе. „Пункт открыли 2,5 месяца назад, даже если предположить, что кто-то сразу же выставил свою квартиру на продажу, процесс занимает в среднем три-шесть месяцев, в зависимости от цены и состояния квартиры. Поэтому делать выводы пока рано”, — прокомментировала ситуацию специалист.

По данным Ober-Haus, в октябре — ноябре 2016 года в районе Ситси было совершено 13 сделок купли-продажи квартир, со средней ценой 1281 евро за м2. В октябре-ноябре этого года было 10 сделок со средней ценой 1817 евро за м2. Пока можно говорить лишь о росте стоимости квадратного метра.

„Во всем районе Пыхья-Таллинн в ноябре 2016 года было произведено 125 сделок купли-продажи квартир со средней ценой 1653 евро за м2, в ноябре 2017 года - 131 сделка по средней цене 1816 евро за м2. В первую очередь здесь стоит отметить рост стоимости жилья за счет района Каламая, где продают много новых проектов, цена в которых доходит максимально до 4700 евро за м2”, — рассказала специалист.

„Что касается аренды на Ситси, то у нас мало сделок именно в этом районе, поэтому прокомментировать тут сложно. Думаю, при условии адекватной рыночной цены спрос на аренду значительно упасть не должен”, — резюмировала Юурик.