Подержанный автомобиль забарахлил сразу же после покупки: продавец о неисправности знал, но не сообщил

По пути домой выяснилось, что у автомобиля проблемы с коробкой передач. На следующий день покупатель обратился к продавцу, но тот не смог сразу же с ним встретиться. Через день потребитель вернул автомобиль продавцу, а в апреле подал заявление об отказе от договора купли-продажи. Торговец не согласился и дело дошло до комиссии по решению потребительских споров.

По словам торговца, потребитель был оповещен о том, что речь идет о комиссионной продаже и что продавец на автомобиль гарантии не дает. Также, по его заверению, он предоставил покупателю всю информацию, которой располагал сам. После возврата машины продавец заказал у Fakto Auto AS проверку коробки передач, в результате которой была выявлена внутренняя ошибка. Далее автомобиль отправился в Hõbenool OÜ, которая за 3500 привела коробку передач в порядок. Торговец считает, что не несет ответственности за автомобиль. По его мнению, приобретая подержанный автомобиль, нельзя предполагать, что он будет таким же, как новый.