25.09.2018, 08:45

Подержанный автомобиль забарахлил сразу же после покупки: продавец о неисправности знал, но не сообщил

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: TERJE LEPP

В марте потребитель за 5500 евро приобрел в A1Autokeskus автомобиль Nissan X-Trail 4x4 2007 года с пробегом 219703 км.

По пути домой выяснилось, что у автомобиля проблемы с коробкой передач. На следующий день покупатель обратился к продавцу, но тот не смог сразу же с ним встретиться. Через день потребитель вернул автомобиль продавцу, а в апреле подал заявление об отказе от договора купли-продажи. Торговец не согласился и дело дошло до комиссии по решению потребительских споров.

По словам торговца, потребитель был оповещен о том, что речь идет о комиссионной продаже и что продавец на автомобиль гарантии не дает. Также, по его заверению, он предоставил покупателю всю информацию, которой располагал сам. После возврата машины продавец заказал у Fakto Auto AS проверку коробки передач, в результате которой была выявлена внутренняя ошибка. Далее автомобиль отправился в Hõbenool OÜ, которая за 3500 привела коробку передач в порядок. Торговец считает, что не несет ответственности за автомобиль. По его мнению, приобретая подержанный автомобиль, нельзя предполагать, что он будет таким же, как новый.

Комиссия изучила доказательства и пришла к выводу, что заявление потребителя обосновано и должно быть удовлетворено. Комиссия отмечает, что и в случае покупки использованной вещи потребитель имеет право ожидать, что сможет пользоваться ею по назначению в течение определенного времени. Проблемы с коробкой передач выявились сразу после покупки и использовать автомобиль далее было невозможно. ”Тот факт, что потребителю продали подержанный автомобиль, ни коим образом не влияет на ответственность продавца за несоответствие проданного товара условиям договора”, — значится в решении. Согласно обязательственно-правовому закону, вещь не соответствует условиям договора, если не обладает качеством, присущим вещам такого же вида, которое потребитель может ожидать.

Из представленной комиссии истории техосмотров видно, что 25.01.2018 была обнаружена внутренняя ошибка коробки передач, поэтому продавец должен был знать о проблемах и сообщить об этом покупателю.

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