28.03.2018, 20:18

Подержанное авто может ”на глазах превратиться в пыль”. Какие продавцы этим славятся?

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rus.delfi.ee
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Vanad vene autod Viljandi laululaval
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

Покупка подержанного авто со стоянки может кончиться тем, что оно через пару дней попросту развалится. Kasulik выяснил, какие какие фирмы богаты на такие ситуации.

Самая печально известная в этом плане — ALM Invest OÜ, действующая также под названиями Auto Rahaks или Autojärelmaks24. Они попадали в сферу интересов Комиссии по потребительским спорам аж пять раз. И все разы оказывались неправы.

Также в списках ведомства фигурируют и другие фирмы. Это Võru Autopood OÜ, Delaforte OÜ, а также OÜ Apriory.

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