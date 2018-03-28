Подержанное авто может ”на глазах превратиться в пыль”. Какие продавцы этим славятся?

Покупка подержанного авто со стоянки может кончиться тем, что оно через пару дней попросту развалится. Kasulik выяснил, какие какие фирмы богаты на такие ситуации.

Самая печально известная в этом плане — ALM Invest OÜ, действующая также под названиями Auto Rahaks или Autojärelmaks24. Они попадали в сферу интересов Комиссии по потребительским спорам аж пять раз. И все разы оказывались неправы.

Также в списках ведомства фигурируют и другие фирмы. Это Võru Autopood OÜ, Delaforte OÜ, а также OÜ Apriory.