Подбирающийся к Эстонии Lidl уже вызвал панику у действующих торговых сетей

Сети магазинов, торгующие по льготным ценам, начали реорганизовывать свою деятельность, чтобы в условиях жесткой конкуренции не потерять ни сантиметра торговых площадей. Главный виновник этого — Lidl, открывающий через пару лет в Эстонии свои магазины, сообщает Maaleht.

Член правления ABC Supermarkets Андрес Пыльд сказал, что существующие торговые сети уже начали подготовку к противостоянию популярной сети Lidl.

Пыльд прогнозирует средний рост оборота магазинов ABC Supermarkets на 5-6 процентов по сравнению с прошлым годом.

Comarket — эстонская сеть, преимуществом которой Пыльд считает маленькие магазины шаговой доступности, в которых клиенты могут приобрести самые необходимые товары по хорошей цене.

ABC Supermarkets администрирует кроме магазинов Comarket продовольственные магазины Solaris и Delice. Последние предлагают более эксклюзивный выбор товаров. В сети сейчас 19 магазинов — 16 Comarket, Solaris — в Таллинне и Delice — в Виймси и Пярну.

Андрес Пыльд утверждает, что планируется строительство еще нескольких магазинов в больших городах Эстонии, а закрытие ни одного из действующих не планируется.

”На рынке розничной торговли сейчас хорошие времена — чувство защищенности потребителей высокое, зарплаты растут и народ тратит больше. Трудно сказать, как долго это будет продолжаться, — говорит Пыльд. — Конкуренция жесткая и сети борются за доли рынка. Заметна подготовка к приходу в Эстонию Lidl”.

Selver сосредотачивается на развитии интернет-торговли

Доходы Selver в этом году растут быстрее, чем на рынке розничной торговли в среднем — благодаря уплотнению сети магазинов, хотя оборот увеличивается и в давно действующих магазинах.

Руководитель по маркетингу Selver Трийн Кааре называет сильной стороной сети хорошее сотрудничество с отечественными производителями продуктов.

До конца года в Эстонии откроются два новых магазина Selver. Закрывать что-то не планируется.

Крупнейшим грядущим изменением, по оценке Трийн Кааре, является не приход новых сетей, а развитие электронной торговли, так как в ее случае вопрос местоположения магазина не стоит.

Lidl, по ее словам, в разных странах выступал с разными результатами — в некоторых новую сеть принимали хорошо, но в некоторых требовались годы на утверждение на рынке. Есть примеры, когда Lidl не удавалось удержаться на рынке, отметила Кааре.

Grossi усиленно растет назло конкурентам

На нынешний год магазинам OG Elektra Grossi Toidukaubad прогнозируют рост оборота на 20 процентов. В 2018 году сеть планирует построить несколько новых магазинов по всей Эстонии.

Собственник сети Олег Гросс и управляющая Геа Гросс планируют в ближайшие годы увеличить свою долю на рынке.

”Преимущество нашей сети — большой процент своей собственной продукции. Производим кондитерские и пекарские изделия, продукты кулинарии, колбасу, ветчину. Владеем мясным производством, на которое сырье поступает со свинофермы концерна, где выращивается 13 000 свиней”, — сообщают Геа и Олег Гросс.

В этом году уже открылись 4 новых магазина Grossi: в Таллинне, Ору, Вока и Вильянди. В два раза увеличился магазин в Куусалу. До конца года собираются открыть еще пару новых магазинов, а в 2018-м — до восьми.

Гроссы указывают на то, что покупательская способность населения в последние восемь лет постоянно росла.

Гроссы предполагают, что приход Lidl, обострив конкуренцию, может привести к продаже какой-то торговой сети.

Народный Coop опирается на 80 000 собственников

Если в конце прошлого года доля рынка Coop Eesti Keskühistu (ранее — Tarbijate Keskühistu) составляла 21 процент, то к лету этого года торговая сеть увеличила свою долю до 23 процентов.

Пресс-представитель Coop Eesti Мартин Мийдо говорит, что особенность Coop состоит в том, что предприятие принадлежит народу, а не бизнесменам. Название сети происходит от слова ”cooperative” (кооператив). Собственниками сети являются 80 000 эстоноземельцев. Как показывает статистика, эти люди посещают чаще магазины своего кооператива, чем другие.

Конкуренция на рынке розничной торговли, по оценке Мийдо, в Эстонии уже жестче, чем еще где-то в мире. Опыт других стран показывает, что приход Lidl влияет, прежде всего, на большие гипермаркеты, указывает Мартин Мийдо.

”Хотя общий тренд в Эстонии таков, что потребитель все больше предпочтения отдает более качественной и отечественной продукции, но потребительские сегменты все-таки очень разные. Есть те, кто предпочитает низкую цену высокому качеству”, — отмечает Мийдо.

Приход Lidl затронет и местных производителей. ”Если Lidl предложит на эстонском рынке более качественные зарубежные аналоги местных товаров по меньшей цене, то это окажет давление на местных производителей и продавцов”, — обращает внимание Мийдо.

Prisma хочет стать лидером

Prisma, входящая в финский концерн SOK, начинает в этом году усиленно расширяться, в результате чего через пять лет вместо нынешних 8 гипермаркетов будет уже пара десятков.

Как отмечает управляющий Prisma Юсси Ниммелин, сеть ставит перед собой план стать лидером рынка продаж продовольственных и промышленных товаров. В ближайшие 5 лет Prisma планирует создать еще 400 рабочих мест, то есть общее их количество должно достигнуть 1200.

Годовой оборот розничных продаж в Эстонии сейчас составляет 2.4 миллиарда евро, доля Prisma — примерно 200 миллионов евро.

Продукты Tesco уже на прилавках

На днях в магазинах Prisma появилась продукция большой торговой сети Tesco, занимающей третье место в списке лидеров европейской розничной торговли, после Carrefour и Lidl.

Прошлой весной продукты Tesco поступили на финский рынок. Обратная связь была позитивной, особенно высоко потребители оценили качество и широту ассортимента.