26.01.2018, 18:40

Подарок от Эстонии? Поступления от алкогольных акцизов в Латвии выросли на 28 млн евро

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rus.delfi.ee
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Alkoholi impordi lubatav kogus Lätist
Alkoholi impordi lubatav kogus LätistFoto: Anni Õnneleid

По данным министерства финансов Латвии, в 2017 году в госбюджет поступило 198 млн евро алкогольного акциза, что на 28 млн евро больше, чем годом ранее.

Пресс-секретарь министерства сказала, что рост доходов от алкогольных акцизов связан с экономическим ростом и ростом самих акцизных ставок. На вопрос о том, какова в этом роль приграничной торговли, она не ответила.

Точные цифры по поступлениям алкогольного акциза в Эстонии пока не обнародованы, но по предварительным оценкам, колеблются 230 млн евро.

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