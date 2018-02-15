Подано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро

По состоянию на утро 15 февраля Налогово-таможенный департамент получил от эстоноземельцев 83 639 налоговых деклараций.

На основе поданных деклараций возврату подлежит 17,2 миллиона евро, а доплатить нужно 0,5 миллиона.

Почти все декларации поступил через e-maksuamet, а с помощью смартфона было подано примерно 20% деклараций.

Как говорит пресс-секретарь департамента Уку Тампере, системы очень хорошо выдержали наплыв посетителей: "Время от времени приходилось лишь на короткие периоды ограничивать число посетителей, чтобы чрезмерная нагрузка не помешала предоставлению деклараций, которые уже начали заполнять".