15.02.2018, 12:14

Подано уже почти 100 тысяч налоговых деклараций, возврату подлежит 17,2 млн евро

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rus.delfi.ee
EST
Tuludeklaratsioon-7
Foto: Taavi Arus

По состоянию на утро 15 февраля Налогово-таможенный департамент получил от эстоноземельцев 83 639 налоговых деклараций.

На основе поданных деклараций возврату подлежит 17,2 миллиона евро, а доплатить нужно 0,5 миллиона.

Почти все декларации поступил через e-maksuamet, а с помощью смартфона было подано примерно 20% деклараций.

Как говорит пресс-секретарь департамента Уку Тампере, системы очень хорошо выдержали наплыв посетителей: "Время от времени приходилось лишь на короткие периоды ограничивать число посетителей, чтобы чрезмерная нагрузка не помешала предоставлению декларациЙ, которые уже начали заполнять".

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