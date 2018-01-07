07.01.2018, 13:30
Под Таллинном около 1000 домохозяйств остались без электричества
Под Таллинном в волости Раэ в окрестностях Пеэтри и Юри остались без электричества почти 1000 клиентов Elektrilevi.
Больше всего, то есть около 500 домохозяйств остались без электричества в Раэ, около 400 в Пеэтри и Мыйгу, а вблизи Юри — около 60.
Delfi не удалось получить комментарий от Elektrilevi насчет причин обесточивания домохозяйств.
155 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
102 900€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
120 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
160 000€
Tallinn, Квартира
229 900€
Tallinn, Квартира
115 900€
Tallinn, Квартира
132 500€
Tallinn, Квартира
РЕКЛАМА