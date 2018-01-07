07.01.2018, 13:30

Под Таллинном около 1000 домохозяйств остались без электричества

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Под Таллинном около 1000 домохозяйств остались без электричества
Foto: Raivo Tasso

Под Таллинном в волости Раэ в окрестностях Пеэтри и Юри остались без электричества почти 1000 клиентов Elektrilevi.

Больше всего, то есть около 500 домохозяйств остались без электричества в Раэ, около 400 в Пеэтри и Мыйгу, а вблизи Юри — около 60.

Delfi не удалось получить комментарий от Elektrilevi насчет причин обесточивания домохозяйств.

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