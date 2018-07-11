Под колпаком: Mail.ru может быть замешана в скандале об утечке данных в Facebook

Российская Mail.ru Group попала в сферу внимания концерна Facebook в рамках расследования о злоупотреблении пользовательскими данными британской компанией Cambridge Analytica. Как сообщает в среду, 11 июля, телеканал CNN, Mail.ru Group разработала сотни приложений для Facebook, часть которых остались неопубликованными. Как сообщила пресс-служба соцсети, только два приложения получили двухнедельное разрешение на сбор данных.
"За последние 6 месяцев мы узнали, что у Facebook было мало возможностей для контроля за сбором и использованием пользовательских данных третьими лицами. Теперь мы узнали, что крупнейшая в России технологическая компания, чьи руководители тесно связаны с Владимиром Путиным, потенциально имела сотни приложений, которые были интегрированы с Facebook и могли собирать пользовательские данные. Если это так, нам нужно определить, какая информация была передана с помощью Mail.ru и что могло быть сделано с полученными данными", — указал Марк Уорнер, представитель Демократической партии в Сенате.