11.07.2018, 08:20

Под колпаком: Mail.ru может быть замешана в скандале об утечке данных в Facebook

 (11)
Deutsche Welle
EST 2
Häkker
HäkkerFoto: JONATHAN ERNST, REUTERS

Российская Mail.ru Group попала в сферу внимания концерна Facebook в рамках расследования о злоупотреблении пользовательскими данными британской компанией Cambridge Analytica. Как сообщает в среду, 11 июля, телеканал CNN, Mail.ru Group разработала сотни приложений для Facebook, часть которых остались неопубликованными. Как сообщила пресс-служба соцсети, только два приложения получили двухнедельное разрешение на сбор данных.

"За последние 6 месяцев мы узнали, что у Facebook было мало возможностей для контроля за сбором и использованием пользовательских данных третьими лицами. Теперь мы узнали, что крупнейшая в России технологическая компания, чьи руководители тесно связаны с Владимиром Путиным, потенциально имела сотни приложений, которые были интегрированы с Facebook и могли собирать пользовательские данные. Если это так, нам нужно определить, какая информация была передана с помощью Mail.ru и что могло быть сделано с полученными данными", — указал Марк Уорнер, представитель Демократической партии в Сенате.

До 2015 года, в некоторых случаях, когда пользователи Facebook взаимодействовали с приложениями, созданными сторонними разработчиками, разработчик не только получал данные об этом пользователе, но и о его или ее друзьях, включая имя, пол, дату рождения, местоположение , фотографии и то, что они отмечали как "понравившееся" на Facebook. В 2014 году соцсеть объявила, что меняет политику, и ограничит доступ разработчиков к данным. Представители Mail.ru Group сообщили CNN, что российская компания запустила на платформе Facebook около 20 игр.

Расследование возможных злоупотреблений продолжается

Айми Арчибонд, вице-президент Facebook по партнерским связям, заявил CNN, что интернет-гигант пока не располагает доказательствами того, что Mail.ru Group неправильно использовала данные пользователей. Вместе с этим Арчибонд заметил, что расследование продолжается, и не стал отвечать на вопрос, есть ли у Facebook возможность определить, как российская компания использовала полученные данные. Соцсеть не сообщила, сколько пользовательских данных получено Mail.ru Group или были ли получены какие-либо данные об американских гражданах.

ТОП

Mail.ru Group контролируется USM Holdings — компанией, основанной Алишером Усмановым, который был включен в опубликованный в январе министерством финансов США список бизнесменов, связанных с Кремлем. Российский инвестор Юрий Мильнер был председателем Mail.ru Group, пока не ушел в отставку в 2012 году. Мильнер сказал журналу Forbes, что он был членом тогдашней инновационной комиссии президента России Дмитрия Медведева с 2009 по 2011 год.

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