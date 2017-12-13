Почти половина россиян ”существенно” пострадала от экономического кризиса

Почти половина россиян (47 процентов) оценивают свой ущерб от экономического кризиса 2014–2016 годов как ”существенный” или ”катастрофический”. Об этом со ссылкой на данные доклада Социологического центра РАН ”Российское общество в 2017-м: социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее” пишет газета ”Коммерсантъ”.

40 процентов россиян оценили нанесенный им кризисом ущерб как ”существенный, но не катастрофический” (это значение совпадает с данными по 2015–2016 годам). 39 процентов назвали ущерб ”умеренным”, что стало максимумом с осени 2015 года. Отказались себя считать пострадавшими от кризиса 14 процентов населения, еще семь процентов назвали ущерб ”катастрофическим”.

По итогам 2017 года доля жителей страны, оценивающих свое материальное положение на ”хорошо”, снизилась до 28 процентов, в 2016 году таких было на семь процентов больше. Среди молодых россиян к данной категории себя отнесли 39 процентов, что оказалось самым низким показателем с октября 2014 года. Назвали экономически ”плохим” 2017 год восемь процентов опрошенных, ранее таких было пять процентов.

Половина респондентов призналась, что кризис привел к ухудшению уровня жизни в целом, 40 процентов были вынуждены отказаться от отпусков, а треть опрошенных заявила о падении доступности медицины. 37 процентов опрошенных отметили ухудшение положения дел с зарплатой, еще 26 процентов рассказали об ухудшении ”общей рабочей ситуации”.

В то же время по итогам 2017 года доля россиян, отказавшихся от экономии, начала расти и составляет 10 процентов. Увеличилась с семи до 11 процентов доля тех, кто не привык экономить и собирается продолжать привычный образ жизни, а в случае необходимости ”что-то придумать”. Опрошенные признались, что чаще всего экономят на расходах на покупку одежды и обуви (об этом заявили 47 процентов респондентов), на отдыхе и туризме (44 процента) и на покупке дорогостоящих товаров длительного пользования (39 процентов). 35 процентов рассказали об экономии на продуктах питания, 31 процент старается экономить на досуге.

Авторы доклада указывают, что экономия смещается от базовых потребностей к дополнительным и отмечают, что доля экономящих на всех статьях, кроме товаров длительного пользования, сократилась на 5–15 процентных пунктов.