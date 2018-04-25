25.04.2018, 08:20

Почти 400 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Эстонии впервые получили пособие

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
Tshernobõl 2016
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Департамент социального страхования начал выплачивать пособие "серопаспортникам", участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, передает rus.err.ee.


Пособие будут получать также те лица, которые до Чернобыльской катастрофы проживали в Эстонии, но переехали в какую-либо другую страну, откуда были направлены на ликвидацию последствий аварии, после чего вернулись в Эстонию и проживают здесь.

Пособие выплачивается один раз в год, размер пособия составляет 230 евро. Департамент впервые выплатил пособие 396 негражданам Эстонии.

Пособие получают лица без гражданства; лица, проживающие в Эстонии на основании вида на жительство в статусе долговременного жителя, постоянного права проживания, срочного вида на жительство или срочного права проживания, или лица, получившие гражданство Эстонии в порядке натурализации.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ




Лидеры протестов в Армении: отставка Саргсяна — только начало

25.04.2018
В Ереване во вторник впервые за последние двенадцать дней не было шумных акций и митингов. Но затишье в связи с Днем памяти жертв геноцида армян 1915 года в Османской империи, который отмечают в Армении ежегодно 24 апреля, обещает быть недолгим.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Каур Кендер: эстонцы помнят, что в СССР на них давили, мол, учите русский, — и сейчас делают с русскими ровно то же самое

24.04.2018
24 апреля Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел петицию о правах неграждан, поданную в июне 2016 года евродепутатами Яной Тоом (Эстония), Андреем Мамыкиным и Татьяной Жданок (Латвия).
Подробнее


-20% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
119,20 €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106652001
135,- €
81,- €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €

Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте

24.04.2018
Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ