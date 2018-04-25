Почти 400 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Эстонии впервые получили пособие

Департамент социального страхования начал выплачивать пособие "серопаспортникам", участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, передает rus.err.ee.



Пособие будут получать также те лица, которые до Чернобыльской катастрофы проживали в Эстонии, но переехали в какую-либо другую страну, откуда были направлены на ликвидацию последствий аварии, после чего вернулись в Эстонию и проживают здесь.

Пособие выплачивается один раз в год, размер пособия составляет 230 евро. Департамент впервые выплатил пособие 396 негражданам Эстонии.

Пособие получают лица без гражданства; лица, проживающие в Эстонии на основании вида на жительство в статусе долговременного жителя, постоянного права проживания, срочного вида на жительство или срочного права проживания, или лица, получившие гражданство Эстонии в порядке натурализации.