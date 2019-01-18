Почтальон, ты пьян? Путаница в жилом районе Пёэризе: в начале года все посылки доставили по неверным адресам

Осенью к Delfi уже ранее обращался житель района Пёэризе в связи с проблемами с почтой: его посылку доставили в соседний дом, хотя на ней был указан верный адрес, а потом ему пришла реклама, на которой был указан адрес уже соседнего дома. Закрадывается подозрение, неужели во всем виноват один нерадивый почтальон?

Delfi обратился к Omniva, чтобы получить объяснения насчет такого необычного инцидента, а также узнать о могут ли клиенты получить возмещение за свои утерянные и вскрытые посылки.

Первый день почтальона в незнакомом районе

Представитель Omniva Кая Сепп принесла извинения за допущенную почтальоном ошибку и заверила, что с ним была проведена разъяснительная беседа и его попросили обращать больше внимания на точность работы. По ее словам, 4 января был первым днем, когда район обслуживали новые почтальоны.

"Первые обращения в нашу службу поддержки клиентов произошли пару месяцев назад, когда район Пёэризе стал обслуживать только начавший работу почтальон. К сожалению, он показал свое небрежное отношение к работе и в последний день года не вышел на работу, в результате чего мы расторгли с ним договор", — признала Сепп наличие проблемы еще осенью.

"4 января жители района вновь пожаловались на плохое качество обслуживания. Это был первый день, когда покинувшего работу без предупреждения сотрудника заменяли его коллеги, которые обслуживают район вдобавок к своей основной работе. Район был для них незнакомым, но это, конечно же, не извиняет ошибки и положенные в чужой почтовый ящик посылки", — объяснила Сепп.

По ее словам, на данный момент Omniva все еще ищет нового почтальона для обслуживания района Пёэризе в качестве основной работы, а пока что его обслуживают замещающие почтальоны.

Сепп отмечает, что о любых недочетах в доставке посылок стоит незамедлительно сообщить оп номеру 6616616 или послать письмо на адрес info@omniva.ee. Если же в почтовый ящик попала чужая посылка или письмо, то их можно отнести в почтовый ящик для отправки, принести в почтовую контору или лично отнести по правильному адресу, но этого уже никто делать не обязан.

"О возмещении ущерба возможно ходатайствовать на индивидуальной основе и в соответсвии с условиями конкретной услуги, поэтому просим пострадавших связаться по приведенным выше контактам, и мы найдем решение", — отметила Сепп.