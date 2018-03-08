Почему ящик пива в Латвии стоит вполовину дешевле, чем на заводе в Эстонии?

В свете проблемы приграничной торговли в Эстонии давно звучат предположения о том, что местные производители продают свою продукцию в Латвию по ненормально низким ценам, с целью поддержать приграничную торговлю и выставить перед правительством последствия поднятия акцизов в максимально драматичном свете, пишет Eesti Ekspress.

На сайте A le Coq ящик A le Coq Premium Export (24 банки по 0,33 литра) на Тартуском пивзаводе стоит 12 евро. Добираясь до магазина, этот же самый ящик "обрастает" акцизом, магазинной наценкой, налогом с оборота и залогом, поэтому, например, в Rimi или Selver стоит уже более 20 евро.

При этом, в одном из приграничных магазинов в Латвии точно такой же ящик в конце прошлого года обошелся бы вам всего в 8 евро и 99 центов (алкогольный акциз вырос в Латвии с 1 марта этого года). Как такое возможно?

Во-первых, на сайте указана самая дорогая из возможных цен. При покупке оптом цена может значительно уменьшиться в зависимости от объемов.

Во-вторых, приграничные магазины специализируются на продаже алкоголя, поэтому некорректно сравнивать их с эстонскими продуктовыми магазинами. Например, в большом приграничном магазине-складе почти нет маленьких полок и работающего в зале персонала, что позволяет экономить и держать цены на более низком уровне.

И в-третьих, ценообразование связано с конкуренцией, в рамках которой эстонское пиво в Латвии вынуждено ”соревноваться” с местным.

Как бы то ни было, вечно ящик пива в Латвии восемь евро стоить не может. Акцизы растут, стоимость топлива и зарплаты тоже. Несмотря на это, глава A le Coq Тармо Нооп предрекает приграничной торговле рост в 40%: если в прошлом году на границе было куплено 18 млн литров пива, то в этом году ожидается, что эта цифра вырастает до 30 млн. В самой Эстонии пива продается все меньше, в том числе за счет резкого уменьшения числа финских алкотуристов.

За последние два года Selver потерял 20% от объемов продажи алкогольной продукции, Rimi — целых 33%.