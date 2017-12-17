Почему в Таллинне и Харьюмаа строятся преимущественно дорогие квартиры?

По состоянию на конец ноября в Таллинне и Харьюмаа разрабатывается в общей сложности 115 проектов строительства многоквартирных домов, в которых предлагается 2 453 квартиры. Новые квартиры расположены преимущественно в более дорогих частях города — Кесклинн и Пыхья-Таллинн.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что, несмотря на существующую в настоящий момент на рынке серьезную конкуренцию среди новых квартир, все больше проектов реализуется в дорогих частях города — Кесклинн и Пыхья-Таллинн, и меньше — в более дешевых районах, где уровень цен был бы доступен также и для молодых семей.

”Количество предложений на городских окраинах постепенно начинает сокращаться, поскольку вследствие высоких цен на строительство маржа прибыли достигла опасно низких показателей”, — сказал он. — В первой половине будущего года в сегменте жилья, стоящего примерно 3 000 евро/м², мы, вероятно, увидим большое количество предложений со скидкой, и, наоборот, в сегменте более льготных цен — существенное сокращение выбора, что вызовет сильное давление спроса”, — сказал он.

В ноябре в Харьюмаа было забронировано в общей сложности свыше 200 новых квартир. Средняя стоимость выставленных на продажу новых жилых площадей составляла 2 456 евро/м².

Pindi Kinnisvara составляет отчет по результатам ежемесячного мониторинга новостроек, в ходе которого ведется наблюдение за всеми проектами строительства многоквартирных и рядных домов в Харьюмаа, а также за темпами их продаж.