Почему в Латвии тару редко перерабатывают, а закапывают в дороги

Государственная служба среды (ГСС) начала проверку двух предприятий — Latvijas Zaļais punkts и Zaļā josta. Госструктура намерена выяснить, перерабатывают ли эти предприятия собранное в виде отходов стекло в должном объеме, сообщает передача De facto Латвийского телевидения (ЛТВ).

В Эстонии и Литвы ценная стеклянная тара идет в производство новых бутылок и банок. И такая переработка — практически бесконечный процесс. В отличие от соседей в Латвии тара преимущественно уходит на производство песка, который затем используется в строительных материалах.

В прошлом году почти всю собранную тару предприятие Zaļā josta передало в строительную отрасль, а Zaļais punkts — около половины. Оба предприятия поясняют, что тара грязная. Такое сырье не принимается для производства новых бутылок и банок. Поэтому тару и приходится отдавать в строительную отрасль.

Как отмечает телеканал, одна из версий, которую бизнесмены категорически отвергают, реально собранные и указанные в бумагах объемы тары не совпадают. А переработка стекла в песок — самый простой способ замести следы.

Компании по обслуживанию отходов обязаны перерабатывать стекло. Производители и торговцы платят за переработку Latvijas Zaļais punkts и Zaļā josta, а они, в свою очередь, получают от государства скидку по налогу на природные ресурсы. Если же тара в реальности не перерабатывается, за это полагается наказание.