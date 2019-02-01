Почему сохранение уникальной виллы на Кадака теэ невозможно?

Колумнист Кайре Уусен написала в своем мнении, что не понимает, почему со зданием нужно поступить именно таким образом.

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, на недвижимости по адресу Кадака теэ, 141 действует детальная планировка недвижимых вещей Кадака теэ 141, 143, 143a, 145, 145a и Эхитаяте теэ 91, 91a, которая была принята 9 января 2008 года. До принятия планировка была выставлена на публичное обсуждение, но никаких возражений не поступило.

Новиков отметил, что поскольку речь не идет об объекте, попадающем под закон об охране памятников старины, мнения Департамента охраны памятников старины тогда не запрашивали. ”Также речь не шла о районе, который имеет ценность в связи с полной сохранностью своей среды и который можно было бы признать достоянием, попадающим под закон об охране”, — пояснил он.

Как сказал Новиков, позже Департамент городского планирования и Департамент охраны памятников старины обсудили между собой вопрос возможности признания данного здания достоянием, но было решено, что ”перспектива отсутствует”. По оценке Департамент охраны памятников старины, речь не идет об объекте, заслуживающем государственной защиты.