Почему шафран стоит дороже золота? И какие еще продукты по карману не всем?

Шафран — один из самых дорогих пищевых ингредиентов в мире, который стоит больше, чем золото. Но какие другие продукты могут посоревноваться с шафраном в цене? Почему они стоят так дорого? И действительно ли они стоят того?

Сотрудники Би-би-си, работающие на программе Food Programme, изучили все самые дорогие продукты питания на планете. И вот какой получился список:

1. Шафран

Если ваш рис светится как золото, то, скорее всего, он готовился с шафраном.

Пряность, получившая прозвище "красное золото", — это яркая оранжевая птеростигма, или рыльце, цветка крокуса, которая используется в качестве пищевого красителя. И она ценится не просто "на вес золота", она дороже золота, если сравнивать стоимость за один грамм. Но почему же шафран такой дорогой?

Причины просты. Шафранные крокусы цветут только в течение недели или двух в год, осенью; сбор специй трудоемкий, поскольку их можно собирать и обрабатывать только вручную. А еще у каждого маленького цветка только три рыльца, то есть на килограмм шафрана требуется около двух футбольных полей крокусов. Это 300000 цветов.

2. Икра

Икра осетровых рыб считается одним из величайших деликатесов в мире. Ее трудно обрабатывать и упаковывать, но, что более важно, ее очень мало в природе. Самая известная икра — это икра белуги, рыбы семейства осетровых, обитающей в Каспии и Черном море.

Поскольку белуга находится под угрозой исчезновения, то легально можно продавать очень небольшое количество ее икры. Чтобы начать производить икру, белуге требуется до двух десятилетий, но чтобы извлечь икру, рыбу необходимо убить.

Еще реже встречается икра осетра-альбиноса, этот вид практически полностью вымер в дикой природе.

Согласно "Книге рекордов Гиннеса", самой дорогой стала икра пожилой особи белуги-альбиноса в возрасте около 100 лет. Ее белая икра была продана за 34 с половиной тысячи долларов за килограмм.

3. Устрицы

Устрицы, которые теперь считается роскошью, не всегда были лакомством обеспеченного класса.

В начале XIX века устрицы были дешевы как картошка, их ели простые работяги и жители деревень. Их было так много, что устрицами начиняли пироги. Но чрезмерный промысел и загрязнение окружающей среды катастрофически повлияли на запасы устриц, а дефицит увеличил их стоимость.

Цены на них в различных ресторанах мира разнятся, но дюжина этих моллюсков в одном из лучших лондонских ресторанов морепродуктов обойдется вам примерно в 65 долларов. На знаменитом рынке Боро можно купить устрицы по 10 фунтов (13 долларов) за 8 штук, но подают их на бумажной тарелке и в толкотне. На побережье — еще дешевле, но все равно доступным всем продуктом их не назовешь.

4. Белый трюфель

Столь высоко ценимый белый трюфель является одним из самых редких подземных грибов в мире, найти его очень трудно. Он растет только в регионе Пьемонт в северной Италии среди корней некоторых деревьев. Белый трюфель встречается намного реже, чем любой другой.

Белый сорт обладает очень интенсивным вкусом и ароматом, что делает его еще привлекательнее. Их невозможно культивировать или получить в искусственных условиях: в течение столетий люди пытались выращивать трюфели, но их по-прежнему можно раздобыть только в дикой природе.

Именно эта непредсказуемость, наряду с трудоемкостью сбора, являются причиной такой дороговизны.

Рекордную сумму за один белый трюфель заплатил владелец казино в Макао Стэнли Хо в 2007 году. Он отдал 330 тысяч долларов за один из самых больших трюфелей, обнаруженных за последние десятилетия — весом 1,5 кг. Невероятная цена для подземного грибка.

5. Иберийский хамон

Есть хамон — и есть иберийский хамон.

Этот тип вяленого мяса производится в определенном районе, находящемся на территории Испании и Португалии, где в дубовых лесах живут черные иберийские свиньи (или смешанные свиные породы, по меньшей мере, наполовину иберийские). Этот район называется Дехеза. Здесь свиньи свободно гуляют и наслаждаются желудями — причем только желудями — перед забоем.

Классификация иберийского хамона очень-очень строгая: хамон с "черным лейблом" считается самым лучшим и производится из чистокровных иберийских свиней.

Кроме того, эта дорогущая ветчина высушивается в течение 36 месяцев, а иногда и до 48 месяцев, в особых условиях сушки.

Согласно "Книге рекордов Гиннеса", самым дорогим хамоном (в виде свиной ноги), который можно купить, является иберийский сорт "Manchado de Jabugo", который продается за 4080 долларов.

Но цена не настолько шокирующая, если учесть, что свиньи выращивались всего три года, а их ноги сушились еще около четырех лет.

6. Говядина Вагю

Wagyu переводится просто как "японская говядина", но получить ее можно только от одного из четырех видов японской коровы. Мясо плотно смешано с жиром, который плавится во время процесса приготовления, что делает стейк нежным и сочным. Такое мясо почти плавится во рту.

Некоторые любители говорят, что оно похоже на мягкую рыбу, разваливающуюся во время еды.

Высокая цена связана с процессом выращивания: чтобы получить квалификацию для марки Вагю, коров нужно выращивать и кормить в соответствии со строгими правилами, при этом телятам дается специальный корм, чтобы гарантировать образование жировых прожилок — "мрамора".

Такая говядина может стоить до 640 долларов за килограмм в Японии.

7. Кофе лювак (копи лювак)

Технически, это напиток, а не еда, но поскольку кофе лювак стоит до семисот долларов за килограмм, то, безусловно, имеет право на место в этом списке.

Кофе лювак, или циветтовый кофе, производится из кофейных зерен, которые были съедены, частично переварены, а затем выброшены с испражнениями азиатской пальмовой циветтой (куницей).

Звучит не очень аппетитно. Но есть мнение, что аромат кофе усиливается кислотами желудка животного — так как переваривание и ферментация добавляют кофе-бобам особый вкус, изюминку. Возможно, что это всего лишь трюк, и эспрессо получается просто ужасный, но чтобы понять, нужно попробовать.

Есть у этой истории и действительно печальный аспект — для бедных циветтов: все больше и больше животных выращивается на спецфермах, где они живут в клетках, как куры-несушки, и где их принудительно кормят кофейными зернами.

8. Фуа-гра

Foie gras — это очень дорогой паштет, сделанный из утиной или гусиной печени. Птицы для этой цели откармливаются до невероятных размеров — до десяти раз больше обычного.

В результате паштет получается ароматным, жирным и нежным.

Любители изысканной кухни готовы платить за деликатес высокую цену. Но по-настоящему высокую цену платят сами птицы — для получения жировой печени этих гусей и уток кормят кукурузой через питательные трубки.

Этой практике четыре с половиной тысячи лет. Тогда древние египтяне обнаружили, что мясо многих птиц становится намного ароматнее после искусственного перекармливания.

В наши дни во многих странах действуют законы, запрещающие эту практику, производство, импорт или продажу фуа-гра, но продукт по-прежнему остается популярным.