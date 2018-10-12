Почему Путин вдруг захотел снижения цен на нефть

Однако самое радикальное заявление прозвучало из уст президента РФ. На пленарном заседании проходившей в Москве в начале октября "Российской энергетической недели" Владимир Путин сообщил представителям мировой энергетики, что "нас вполне устроит: 65–70–75 долларов за баррель" (здесь и далее цитаты по официальному сайту Кремля). Тем самым глава государства по сути дела высказался за снижение цен на главный экспортный товар своей страны примерно на 10-20 процентов. Почему?

Трамп грозит картелю ОПЕК и другим участникам ценового сговора

Возможных объяснений по меньшей мере три, и они вовсе не исключают друг друга. Вспомним для начала, в каком контексте Владимир Путин сделал 3 октября свое (звучащее уж очень непривычно для российской аудитории) заявление о том, что неплохо было бы снизить цену на нефть. Он отвечал ведущему пленарного заседания энергетического форума. "Президент Трамп, как Вы сказали, считает, что это цена высокая. Мне кажется, что он отчасти прав", — согласился президент России.

Уточним: президент США не просто считает нынешние цены на нефть слишком высокими — он ими крайне недоволен. Ведь из-за них в автомобильной Америке заметно подорожал бензин, что не нравится избирателям, а им 6 ноября голосовать на выборах в Конгресс, и Трамп рассчитывает на убедительную поддержку своей партии и своего курса. Поэтому он неоднократно — и в "Твиттере", и в своей речи на Генассамблее ООН 25 сентября, и в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом 30 сентября — весьма жестко требовал от стран ОПЕК отказаться от ценового сговора и увеличить добычу.

Так, с трибуны ООН он обвинил членов картеля, что они "обкрадывают весь остальной мир", и в очередной раз недвусмысленно напомнил, что США "защищают многие из этих государств ни за что", а те потом задорого продают Америке нефть. России, в отличие от арабских стран, Вашингтон грозить сокращением военной помощи не может, но он (по другому поводу) готовит сейчас новые санкции против РФ и еще, похоже, не определился со степенью их жесткости. В такой ситуации лишний раз дразнить импульсивного и непредсказуемого Трампа дорогой нефтью — не в интересах Москвы.

Так что непривычная вербальная озабоченность российских руководителей дороговизной нефти (и реальное наращивание добычи вместе с Саудовской Аравией и ОАЭ) может быть продиктована внешнеполитическими соображениями.

Рост цен на горючее: Кремль опасается бензиновых протестов?

Другая причина озабоченности — внутриполитическая: цены на бензин в самой России. Они сделали большой скачок еще нынешней весной, что уже тогда вызвало недовольство автомобилистов. В сентябре удорожание топлива возобновилось, но теперь уже в кардинально изменившейся общественно политической атмосфере: люди раздражены пенсионной реформой, рейтинг Путина резко упал, в разных регионах прошло протестное голосование.

В этой ситуации дальнейшее удорожание нефтепродуктов, которое бьет по карманам не только автомобилистов, но и всего населения, поскольку увеличивает издержки сельскохозяйственных и транспортных предприятий и тем самым ведет к росту цен на продукты питания и многочисленные потребительские товары, может стать для Кремля серьезной политической проблемой, потребовать усиления государственного вмешательства в экономику и увеличения расходов на субсидии.

Правительство уже приняло необходимые меры по удержанию цен на топливо и будет сдерживать их и дальше, "мы не бросим эту тему, даже не беспокойтесь", заверял Владимир Путин 9 октября работников сельхозпредприятия "Рассвет" в Ставропольском крае, сообщивших ему, что дизельное горючее за год подорожало на 30 процентов. А Дмитрий Медведев добавил, что правительство уже выделило в этом году аграриям дополнительно (!) 5 миллиардов рублей на покупку горюче-смазочных материалов, и не исключил, что эта сумма еще больше возрастет.