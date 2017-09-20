Почему некоторые госфирмы скрывают размер зарплаты руководства?

Ärileht запросил у всех 31 эстонских коммерческих объединений с долей государства информацию о зарплате руководства. Большинство госфирм на запрос ответили, но две на просьбу журналистов отреагировали очень странно.

Так, Eesti Raudtee в категоричной форме отказалась обнародовать зарплату руководителя. ”Мы не обязаны называть журналисту величину оплаты труда членам правления, поэтому и не будем этого делать”, — сообщил председатель правления Эрик Лайдвеэ.

Другая госкомпания — Levira — долго не отвечала на запрос, а потом руководитель службы по связям с общественностью Кристи Курелл сказала, что ”такая статья” уже выходила. Затем она сообщила, что все руководство находится за границей. ”У нас не принято звонить напрямую людям”, — отметила она. На замечание журналиста, что он не должен общаться только через пресс-службу, Курелл спросила: ”Вы сейчас угрожаете, или что происходит?”. В итоге ответ от предприятия все же поступил, но света на размер оплаты труда руководства так и не пролил: ”Зарплаты руководителей AS Levira не подлежат обнародования ввиду конкуренции наших услуг на открытом рынке”.