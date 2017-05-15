Почему на Сааремаа ходят старые паромы, а новые стоят у причала?

Все четыре новых парома государственной компании TS Laevad — на месте, пишет Ärileht. Однако время от времени пассажиры возмущаются, что плавать приходится на старых судах, например, на ”Хийумаа”, арендованном у Saaremaa Laevakompanii.

TS Laevad заверил, что паром ”Тылль” действитель был около недели в гарантийном ремонте, а скорость работ зависит от рабочих польского завода, пишет Ärileht.

По словам директора по коммуникации TS Laevad Сирле Арро, линию на Сааремаа в данный момент обслуживают три парома: ”Пирет”, ”Тылль” и ”Хийумаа”. ”TS Laevad решил, что сейчас линию обслуживают ”Пирет” и ”Хийумаа”. График — на два судна”.

Хотя пассажиры удивляются, почему не ходят свои и более новые паромы, причина — понятна. ”Хийумаа”, принадлежащий Вячеславу Леэдо, сдан в аренду TS Laevad по бешеной цене до 1 октября 2017 года. Годовая сумма аренды составляет 6,4 млн евро. Таким образом, прежде всего используют арендованное имущество и оптимизируют эксплуатацию своих судов. Более того: навые паромы часто нуждаются в больших или меньших гарантийных работах.

Арро сказала, что у прибывшего с польского завода ”Тылля” особо крупных проблем не наблюдается, он стоит у причала в ожидании гарантийного ремонта: например, решения проблем в системе пожарной сигнализации.