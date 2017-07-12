Почему мобильное приложение SEB можно скачать лишь в эстонском App Store?

Быть может, некоторые владельцы iPhone заметили, что у них в App Store нет приложения SEB. Как выяснилось, его нельзя скачать ни в российском, ни в американском магазине приложений. По словам представителя банка, эти страны не входят в регион пользователей SEB.

При создании аккаунта iTunes пользователи должны указать свою страну проживания, чтобы скачивать приложения в App Store, предназначенные именно для этого региона. Если кто-то пробовал позже изменить страну, то знает, что для этого нужно обязательно ввести данные банковской карты — и не какой-то любой, а именно этой страны.

Выяснилось, что банковское приложение SEB нельзя скачать с аккаунтом iTunes, где страной проживания указана Россия. Кроме того, с аккаунтом из США приложение тоже не скачивается. При этом приложения других эстонских банков — Swedbank, Nordea, LHV, Krediidipank, Danske Bank — доступны в обоих региональных магазинах приложений. Как, кстати, и приложение SEB Lietuva.

Чем же вызвано подобное ограничение? Ведь не стоит исключать, что в Эстонии могут временно работать, учиться и проживать пользователи Apple из России и США.

Руководитель по связям с общественностью AS SEB Pank Юлия Пийлманн подтвердила, что банковское приложение могут загружать лишь те пользователи, чьей основной страной в iTunes или Google Play указана Эстония или любое другое государство Центральной и Восточной Европы.

”Как и любое другое приложение, наше приложение запускалось для работы в определенных правовых, технических и бизнес-рамках. Перед его запуском мы провели полный анализ пользователей нашего предыдущего приложения и установили регион использования, который их полностью покрывает”, — объяснила Пийлманн.

”Запущенное весной этого года приложение является сейчас прежде всего базой для дальнейших разработок мобильного банка, и оно постоянно находится в процессе разработки, последние обновления вышли в конце июня”, — сказала она и добавила, что при желании клиентов будут добавлены и дополнительные возможности для скачивания и использования приложения, нужно только связаться с банком.

”Если же кто-либо из наших клиентов все же не может по тем или иным причинам использовать наше приложение, то они всегда могут сделать необходимые операции в интернет-банке, который так же просто доступен во всех мобильных устройствах подключенных к интернету”, — отметила Пийлманн.