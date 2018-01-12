Почему курс евро вырос до максимума с конца 2014 года

Взлет европейской валюты на новостях о формировании правительства ФРГ продолжил тренд всего 2017 года: инвесторы все более оптимистично оценивают перспективы еврозоны и Евросоюза.

На мировом валютном рынке 12 января резко вырос курс евро к доллару. Взлет начался около 9 часов утра по среднеевропейскому времени, когда из Берлина стали поступать сообщения о прорыве на консультациях по формированию правительства Германии. После этого евро, колебавшийся рано утром в пятницу вокруг 1,2040 доллара США, менее чем за два часа подскочил до 1,2140 и достиг самого высокого уровня с декабря 2014 года. В России курс евро одновременно укрепился более чем на 1 процент с менее 68 до примерно 68,7 рубля.

Нетипичная ситуация: ставки растут в Америке, а валюта — в Европе

Таким образом, окончание правительственного кризиса и перспектива скорого создания стабильного правительства в крупнейшей экономике еврозоны и Евросоюза вселила очевидный оптимизм в международных инвесторов, которые начали активно скупать евро. Вернее, продолжили скупку европейской денежной единицы, поскольку занимались этим весь минувший 2017 год. За прошедшие двенадцать месяцев курс европейской денежной единицы укрепился с примерно 1,04 до нынешнего уровня в 1,21, то есть почти на 17 процентов, что для валютного рынка является весьма серьезным ростом.

Самое удивительное при этом состоит в том, что столь значительное укрепление евро происходило в ситуации, когда Европейский центральный банк (ЕЦБ) неустанно заявлял, что намерен еще долго держать свою ключевую ставку на нуле, а Федеральная резервная система США (ФРС) в 2017 году три раза повышала проценты, так что разница между уровнями ставок в США и еврозоне достигла уже 1,25-1,5 процента. Этот спред вскоре еще больше вырастет, поскольку ФРС планирует в 2018 году как минимум три дальнейших повышения ставки, причем ближайшее ожидается уже в марте.

Согласно хрестоматийной логике финансового рынка, деньги в высокоразвитых странах Запада перетекают туда, где выше процентные ставки и, соответственно, выше доходность гособлигаций. Так что в прошлом году расти, по идее, должен был бы доллар, а не евро. Тем более, что безудержный рост американских фондовых индексов, устанавливавших один исторический рекорд за другим, служил в 2017 году дополнительным мощным стимулом приобретать валюту США.

Валютный рынок стал больше думать о политике

Конечно, можно попытаться хотя бы частично объяснить нетипичное поведение международных инвесторов участившимися в прошлом году сигналами ЕЦБ о намерении постепенно сворачивать политику сверхдешевых денег. Но в том-то и дело, что пока в Европе еще только обещают со временем ужесточить денежную политику, в Америке уже реально повышают ставки. И, тем не менее, крепнет не доллар, а евро.

Поэтому возникает ощущение, что в настоящее время международные инвесторы при выборе валюты для вложения капитала в большей степени, чем обычно, руководствуются политическими соображениями, и бурная реакция валютного рынка на конец правительственного кризиса в Германии говорит в пользу такой версии.

Если развивать ее дальше, то можно предположить, что слабость евро в 2015-2016 годах в значительной степени объяснялась широко распространенными в тот период в мире сомнениями в устойчивости еврозоны и Евросоюза. Вспомним: ЕС все еще переживал последствия долгового кризиса и пытался стабилизировать ситуацию в Греции, когда в 2015 году случился кризис с беженцами.

К тому же в 2014 году в результате агрессивных действий России, аннексировавшей Крым и поддержавшей вооруженных сепаратистов на востоке Украины, на территории Европы началась настоящая горячая война с непредсказуемыми последствиями, а в области торговли — война санкций между ЕС и РФ.

Страх перед распадом еврозоны улетучивается

Все это не могло не создать хотя бы у части международных инвесторов, особенно американских и азиатских, впечатления, что Европа в огне, что Евросоюз раздирают внутренние и внешние конфликты, которые могут привести к распаду ЕС и краху еврозоны вместе с денежной единицей евро. И впечатление это только усилилось в июне 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС.

Не случайно курс евро к доллару упал до самой низкой за полтора десятилетия отметки именно в конце 2016 года. Этому падению дополнительно способствовал другой политический фактор: избирательная кампания и победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который своими обещаниями налоговой реформы и прочих мер по стимулированию роста американской экономики привлек многочисленных инвесторов в долларовое пространство.

Но вот наступил 2017 год, валютный рынок развернулся, и евро после двухлетнего приступа слабости вновь начал крепнуть. На первых порах это еще можно было объяснить чисто техническим отскоком. Однако, к примеру, резкий скачок евро вверх после 14 мая 2017 года, когда президентом Франции был избран Эмманюэль Макрон с его подчеркнуто проевропейской программой, свидетельствует о том, что рост курса евро в немалой степени был связан именно с возвращающейся верой в стабильность и поступательное развитие ЕС и еврозоны. И, возможно, с растущими сомнениями в экономических успехах США при Дональде Трампе.

Какой же из всего этого следует вывод? Давать валютные прогнозы — дело крайне неблагодарное, и можно привести длиннейший список именитых банков и аналитических центров, опозорившихся на этом поприще. Однако если хотя бы частично верна версия о том, что нехрестоматийный рост курса евро на фоне повышения процентных ставок в США объясняется кардинальной переоценкой инвесторами привлекательности и перспективности еврозоны, то можно сделать следующие предположения.

Некоторые предположения вместо прогноза

Учитывая набирающий силу экономический подъем в еврозоне и в целом в ЕС, курс евро к доллару и рублю скорее будет удерживать нынешние позиции или расти, чем падать. Во всяком случае, обвал евро и, соответственно, взлет доллара представляется маловероятным.

Существенно ослабить евро могут съезд немецких социал-демократов 21 января, если он отвергнет достигнутую 12 января договоренность о коалиционных переговорах с блоком ХДС/ХСС и вновь ввергнет Германию в правительственный кризис, а также парламентские выборы в Италии 4 марта. Если победу на них одержат евроскептики и вдруг станут настаивать на референдуме об отказе итальянцев от евро, то на валютный рынок может вернуться призрак грядущего распада еврозоны.

Очередное повышение ставки в США в марте рынки наверняка уже в значительной мере заложили в курс доллара. Если же ФРС при новом руководителе, ставленнике Трампа Джероме Пауэлле, который должен приступить к исполнению обязанностей в феврале, откажется от такого шага или посеет сомнения в курсе на дальнейшее ужесточение денежной политики в Америке, то это наверняка даст дополнительный импульс котировкам евро.