17.07.2018, 21:10

Почему каждый год надо брать отпуск? Объясняет директор по персоналу

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rus.delfi.ee
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Pärnu rand
Pärnu randFoto: Ago Tammik

Жители Эстонии слывут работящим народом и, если надо, не считают зазорным отложить свой отпуск на неопределенное время. И при этом не задумываются о том, что продолжительная работа без отпуска, эпизодически перемежаемая отдельными свободными днями, является серьезной нагрузкой для здоровья — как физического, так и душевного, пишет Tele2 в своем пресс-релизе.

Директор по персоналу Tele2 Eesti Хелена Эверт объясняет, почему так важно регулярно отдыхать, иногда работать дома или просто брать перерыв на отдых. Тем более, что польза от такого рабочего графика уже научно доказана. Кстати, напомнила она, оставшиеся от отпуска дни со временем устаревают и могут попросту пропасть, если не будут использованы в течение следующего года.

Увеличивается продолжительность жизни

Датские ученые установили: чем больше времени проводит человек в сидячем положении, тем короче его жизнь, особенно если он не ведет физически активный образ жизни.

”Жители Эстонии работают в среднем 1855 часов в год, то есть немногим менее 40 часов в неделю. И по этому показателю мы занимаем 12-ое место в списке стран с самой высокой трудовой нагрузкой, который приведен в рапорте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), — сообщает Эверт. — В Германии, например, трудятся 1363 часа в год, что в среднем соответствует 28-часовой рабочей неделе. При этом там успевают сделать за это время не меньше, чем в других странах за 40 часов”, — отмечает Эверт и призывает эстонских работодателей проявлять большую гибкость в организации рабочего процесса.

Уменьшается стресс

ТОП

”Все мы прекрасно знаем, что стресс увеличивает риск возникновения различных заболеваний, и в первую очередь сердечно-сосудистой системы, — продолжает Эверт. — Сидячая работа, особенно без перерывов, способствует развитию диабета и появлению лишнего веса, она приводит к неконтролируемому стрессу и вызывает гнев. Исследования также показывают, что сидячий образ работы негативно влияет на воспалительные процессы, — и у тех, кто мало отдыхает или не делает перерывы в работе, вероятность возникновения проблем со здоровьем увеличивается на 50%”, — предупреждает директор по персоналу Tele2. Вот почему так важно находить время как для отпуска, так и для перерывов в работе на отдых.

Усиливается иммунная система

Как известно, хронический стресс ослабляет иммунную систему, и, по мнению американских ученых, здесь очень важную роль играют полноценный сон и физическая активность. Они укрепляют организм — и человек лучше справляется с рабочим стрессом. Причем наибольшая опасность ”сгореть” от такого стресса подстерегает тех, кто не может расстаться с мыслями о работе даже во время отпуска.

Повышается производительность труда

”Исследование ОЭСР продемонстрировало также непосредственную связь между временем, потраченным на работу, и производительностью труда”, — продолжает Эверт. Чем больше часов приходится трудиться, тем меньше эффективно работающих. В странах с самой высокой производительностью труда — Германии и Франции — трудящимся ежегодно предоставляют свыше 30 оплачиваемых дней отдыха.

Сохраняется концентрация внимания

Согласно исследованию, проведенному в Иллинойском университете в 2008 году, работа и полноценный досуг должны находиться в равновесии. Если же человек работает без отпуска, у него значительно снижается внимательность и производительность труда. ”Регулярное использование дней отдыха улучшает концентрацию внимания и однозначно делает работу более приятной”, — уверена Эверт.

Так, 85% участников исследования Expedia, проведенного в 2015 году, заявили, что возвращаются из отпуска более счастливыми. А счастливые работники — это залог успеха предприятия. Если люди во время отпускного отдыха не думают о работе, они лучше воспринимают окружающую действительность, черпают вдохновение в приятных впечатлениях и возвращаются на работу переполненные свежей энергией и новыми идеями.

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