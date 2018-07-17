Почему каждый год надо брать отпуск? Объясняет директор по персоналу

”Жители Эстонии работают в среднем 1855 часов в год, то есть немногим менее 40 часов в неделю. И по этому показателю мы занимаем 12-ое место в списке стран с самой высокой трудовой нагрузкой, который приведен в рапорте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), — сообщает Эверт. — В Германии, например, трудятся 1363 часа в год, что в среднем соответствует 28-часовой рабочей неделе. При этом там успевают сделать за это время не меньше, чем в других странах за 40 часов”, — отмечает Эверт и призывает эстонских работодателей проявлять большую гибкость в организации рабочего процесса.

Уменьшается стресс

”Все мы прекрасно знаем, что стресс увеличивает риск возникновения различных заболеваний, и в первую очередь сердечно-сосудистой системы, — продолжает Эверт. — Сидячая работа, особенно без перерывов, способствует развитию диабета и появлению лишнего веса, она приводит к неконтролируемому стрессу и вызывает гнев. Исследования также показывают, что сидячий образ работы негативно влияет на воспалительные процессы, — и у тех, кто мало отдыхает или не делает перерывы в работе, вероятность возникновения проблем со здоровьем увеличивается на 50%”, — предупреждает директор по персоналу Tele2. Вот почему так важно находить время как для отпуска, так и для перерывов в работе на отдых.

Усиливается иммунная система

Как известно, хронический стресс ослабляет иммунную систему, и, по мнению американских ученых, здесь очень важную роль играют полноценный сон и физическая активность. Они укрепляют организм — и человек лучше справляется с рабочим стрессом. Причем наибольшая опасность ”сгореть” от такого стресса подстерегает тех, кто не может расстаться с мыслями о работе даже во время отпуска.

Повышается производительность труда

”Исследование ОЭСР продемонстрировало также непосредственную связь между временем, потраченным на работу, и производительностью труда”, — продолжает Эверт. Чем больше часов приходится трудиться, тем меньше эффективно работающих. В странах с самой высокой производительностью труда — Германии и Франции — трудящимся ежегодно предоставляют свыше 30 оплачиваемых дней отдыха.

Сохраняется концентрация внимания

Согласно исследованию, проведенному в Иллинойском университете в 2008 году, работа и полноценный досуг должны находиться в равновесии. Если же человек работает без отпуска, у него значительно снижается внимательность и производительность труда. ”Регулярное использование дней отдыха улучшает концентрацию внимания и однозначно делает работу более приятной”, — уверена Эверт.

Так, 85% участников исследования Expedia, проведенного в 2015 году, заявили, что возвращаются из отпуска более счастливыми. А счастливые работники — это залог успеха предприятия. Если люди во время отпускного отдыха не думают о работе, они лучше воспринимают окружающую действительность, черпают вдохновение в приятных впечатлениях и возвращаются на работу переполненные свежей энергией и новыми идеями.